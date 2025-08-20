高雄海洋局攜手各界 送「高雄海味」援助原鄉

高市海洋局結合高雄區漁會、水產加工業者及鳳山天公廟資源，將3060份「高雄海味」送進那瑪夏、桃源、茂林等原鄉部落。（圖取自海洋局臉書）

2025/08/20 17:14

〔記者洪臣宏／高雄報導〕今年7、8月接連的颱風、豪雨侵襲高雄市山區，影響原鄉部落日常生活，高市海洋局結合高雄區漁會、水產加工業者及鳳山天公廟資源，將3060份「高雄海味」送進那瑪夏、桃源、茂林等原鄉部落，由各區公所代表接收，提供居民支持與溫暖。

高市海洋局表示，丹娜絲颱風豪雨侵襲高雄市山區，造成多處道路坍方、交通中斷；8月13日楊柳颱風又進一步影響原住民部落。在高雄區漁會理事長黃一茂支持下，海洋局攜手漁會、得意中華食品公司及高雄市鳳山天公廟等單位，共提供鮪魚罐頭600箱、魚酥360罐、鰻魚干貝粽2100顆等，所提供高雄海味是方便保存且可即時食用的物資。

鳳山天公廟辜建華董事長更親率董、監事隨同捐贈物資，當地市議員高忠德、陳幸富、范織欽與各區區長表達感謝。

海洋局局長石慶豐表示，海洋局在7月14日 就針對丹娜絲颱風造成的災情，載運物資到台南市政府社會局，提供災區居民所需的即食水產品，「讓善良與愛心延續」是這次行動的核心價值。

