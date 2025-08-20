為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    天氣超熱！台灣超商店外1公告 讓外國人看了直呼超貼心！

    有在台外國人19日在社群分享台灣某間超商在店外張貼一張暖心公告。（圖翻攝自X：@foreignersinTW）

    有在台外國人19日在社群分享台灣某間超商在店外張貼一張暖心公告。（圖翻攝自X：@foreignersinTW）

    2025/08/20 18:45

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕近日各地高溫炎熱，不僅讓人汗流浹背，也提高中暑風險。有在台外國人19日在社群分享台灣某間超商在店外張貼一張暖心公告，店家表示若感身體不適就進店內吹冷氣休息，不用勉強購物，讓外國人直呼好貼心！

    由一群在台灣的外國人所經營的部落格「Foreigners in Taiwan」，旨在幫助外國遊客了解怎麽在台灣旅遊，X平台上擁有近3萬人追蹤。「Foreigners in Taiwan」在昨天貼出一張7-ELEVEN的公告，上頭寫著：「天氣炎熱，若感身體不適，歡迎您入內吹冷氣休息。您無需因不好意思而勉強購物，請安心休息，待恢復元氣後，我們歡迎您再度蒞臨。」公告還特別附上了英文翻譯。

    「Foreigners in Taiwan」大讚：「台灣的7-11超商真的很貼心，即使你沒有打算買東西，也歡迎你進去吹冷氣躲避外面炎熱的天氣。」其他外國網友則紛紛表示，「這是一個長期的商業策略，台灣做得非常好」、「我喜歡這種商業模式」、「這與美國一些聰明的加油站老闆用的方法一樣，歐洲人也應該採用這種方法，但卻沒有這樣做」、「心存善念做生意才能走得長久」。

    店家表示若感身體不適就進店內吹冷氣休息，不用勉強購物，讓外國人直呼好貼心。（圖翻攝自X：@foreignersinTW）

    店家表示若感身體不適就進店內吹冷氣休息，不用勉強購物，讓外國人直呼好貼心。（圖翻攝自X：@foreignersinTW）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播