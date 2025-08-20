天氣超熱！台灣超商店外1公告 讓外國人看了直呼超貼心！

有在台外國人19日在社群分享台灣某間超商在店外張貼一張暖心公告。（圖翻攝自X：@foreignersinTW）

2025/08/20 18:45

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日各地高溫炎熱，不僅讓人汗流浹背，也提高中暑風險。有在台外國人19日在社群分享台灣某間超商在店外張貼一張暖心公告，店家表示若感身體不適就進店內吹冷氣休息，不用勉強購物，讓外國人直呼好貼心！

由一群在台灣的外國人所經營的部落格「Foreigners in Taiwan」，旨在幫助外國遊客了解怎麽在台灣旅遊，X平台上擁有近3萬人追蹤。「Foreigners in Taiwan」在昨天貼出一張7-ELEVEN的公告，上頭寫著：「天氣炎熱，若感身體不適，歡迎您入內吹冷氣休息。您無需因不好意思而勉強購物，請安心休息，待恢復元氣後，我們歡迎您再度蒞臨。」公告還特別附上了英文翻譯。

請繼續往下閱讀...

「Foreigners in Taiwan」大讚：「台灣的7-11超商真的很貼心，即使你沒有打算買東西，也歡迎你進去吹冷氣躲避外面炎熱的天氣。」其他外國網友則紛紛表示，「這是一個長期的商業策略，台灣做得非常好」、「我喜歡這種商業模式」、「這與美國一些聰明的加油站老闆用的方法一樣，歐洲人也應該採用這種方法，但卻沒有這樣做」、「心存善念做生意才能走得長久」。

7-11 in Taiwan is so kind. It invites people on the to come inside from the heat and enjoy their A/C with no expectation of making a purchase. pic.twitter.com/mou9DZxhv3 — Foreigners in Taiwan ???????? 外國人在台灣 （@foreignersinTW） August 19, 2025

店家表示若感身體不適就進店內吹冷氣休息，不用勉強購物，讓外國人直呼好貼心。（圖翻攝自X：@foreignersinTW）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法