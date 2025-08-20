木柵焚化廠回饋措施博嘉運動中心 9到12月辦免費游泳課

木柵垃圾焚化廠的回饋措施博嘉運動公園，將於9月至12月舉辦免費游泳訓練班（環保局提供）

2025/08/20 17:16

〔記者蔡愷恆／台北報導〕木柵垃圾焚化廠的回饋措施博嘉運動公園，將於9月至12月舉辦免費游泳訓練班，居民可在報名期間，帶著身分證正本或戶口名簿正本至博嘉運動公園1樓服務臺辦理。環保局表示，針對國小一至三年級學童、國小四至六年級學童、國中以上學生或成人，開辦5梯次假日游泳訓練班，各梯次於8月30日上午9時至9月2日下午4時，先開放第一階段報名給設籍文山區居民，9月4日上午9時起至9月6日下午4時再開放第二階段報名給其他回饋區居民。

環保局說明，木柵垃圾焚化廠回饋設施「博嘉運動公園」為加強回饋臺北市垃圾處理廠場回饋區的居民，將於9至12月依不同年齡學童分梯辦理5梯次「假日免費游泳訓練班」，各梯次自8月30日上午9時起開放報名，一律採現場報名，各梯次名額10名，額滿為止。歡迎回饋區內有興趣的居民在報名期間，帶著身分證正本或戶口名簿正本至博嘉運動公園1樓服務臺辦理。

環保局表示，為推廣游泳運動，提昇全民健康，木柵焚化廠回饋設施針對國小一至三年級學童、國小四至六年級學童、國中以上學生或成人，開辦5梯次假日免費初學或中級游泳訓練班。各梯次於8月30日上午9時起至9月2日下午4時，先開放第一階段報名給設籍文山區居民；如未額滿，9月4日上午9時起至9月6日下午4時再開放第二階段報名給其他回饋區居民（設籍內湖、北投、士林與南港區）。

環保局補充，此次課程免費，各梯次授課對象、上課時間及報名等相關資訊詳情，可至木柵垃圾焚化廠網站「最新消息」專區查詢。

