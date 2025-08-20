為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    許博翔抗癌勇敢追夢 病痛也阻擋不了的笑容

    許博翔（中）立志成為實況小主播，台南市長黃偉哲（左）頒獎勉勵。（記者洪瑞琴攝）

    2025/08/20 16:46

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕小小年紀，許博翔已經歷比同齡孩子更多的考驗。就讀南市三村國小六年級的他，在幼稚園時確診白血病，幾乎把醫院當成第二個家。在病床上，他跟癌症奮戰，也珍惜每一次床邊教學，回到校園後，他不僅成績優異，還成了老師的小幫手，用貼心和努力感染身邊每一個人。

    然而，升上六年級的暑假，血癌復發的消息再次打擊這個家庭。幸運的是，經過檢查，他與爸爸骨髓相符，順利完成骨髓移植，獲得新生。許博翔樂觀地告訴家人：「生病不可怕，只要配合醫生治療，就能重拾健康，有健康才有一切。」10多次化療和移植的磨練，沒有擊倒他，反而讓他更加勇敢。

    如今，他立志成為「血癌實況小主播」，透過直播與觀眾互動，鼓勵大家少滑手機、多閱讀分享，也將愛心延伸至公益活動，到周大觀「讀出希望中心」讀書、奉茶、借單車、參與換宿公益。這份正向力量，讓他成為小小英雄，也照亮了許多仍在治療中的孩子。

    2025年「抗癌圓夢助學金」頒獎典禮今（20）日在永華市政中心舉行，市長黃偉哲接見包括許博翔在內的15位獲獎學子，肯定他們堅持學習、勇敢抗癌的精神。教育局長鄭新輝指出，教育是翻轉命運的關鍵，而勇敢則是孩子最珍貴的資產。

    周大觀文教基金會表示，國內每年新增約580位罹癌學生，常見癌別包括血癌、腦癌、淋巴癌與骨癌，情況不容忽視。本屆公開受獎的孩子中，還有愛畫畫的眼癌勇士、渴望透過琴音帶來療癒的骨癌少女等，他們用故事傳遞堅毅與希望，象徵無數仍在治療中的孩子，勇敢迎向陽光。

    2025周大觀抗癌圓夢助學金，今日在南市永華市政舉行頒獎典禮。（記者洪瑞琴攝）

