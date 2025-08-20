小刺蝟「落跑」！員林街頭驚見巴掌嬌客 吃貓砂萌呆爆表

民眾在員林市拾獲一隻小刺蝟送彰化動防所安置，目前公告認領，期滿找不到原飼主，開放認養。（動防所提供）

2025/08/20 16:46

〔記者張聰秋／彰化報導〕是誰家的「小刺蝟」離家出走了，快來認領！有民眾在員林市區撿到一隻約20公分長的非洲迷你刺蝟（俗稱「非洲侏儒刺蝟」），並將牠送到彰化縣動物防疫所暫時安置。動防所隨即在臉書發布公告尋找飼主，並提醒如果7天內沒有人出面認領，將會在8月28日上午10點開放民眾認養。

動防所表示，根據《動物保護法》第14條第2項規定，拾獲的動物必須公告7日，如果原飼主沒有領回，才會開放認養。

這隻小刺蝟目前由動防人員照護，撿到牠的民眾送來時，經過初步檢查，發現牠健康狀況良好、活動力跟食慾都不錯。工作人員餵食牠貓砂與麵包蟲等高蛋白飼料，牠都吃得津津有味，全身長滿小刺的模樣可愛極了。

動防所已公告尋找飼主，如果公告期滿還是找不到主人，就會啟動登記認養程序。年滿18歲的民眾，若有意領養，可以先上網填寫Google表單，並攜帶身分證與籠具。如果登記人數超過兩人，將會當場抽籤決定。

今年暑假，彰化動防所宛如成了「小小動物之家」，接連替迷路的寵物尋找主人。像是今年7月，鹿港消防隊捕抓到一條珍貴的「巴倫游蛇」，在公告認領期滿後，飼主遲遲沒有現身，動防所開放認養並成功為牠找到新主人。6月底也曾有隻加州黑王蛇差點被開放認養，幸好經媒體報導，飼主才趕緊出面將牠領回，結束長達一個月的流浪驚魂記。

小刺蝟目前由動防人員照護，健康狀況良好、活動力跟食慾都不錯。（動防所提供）

小刺蝟身型20公分左右，模樣可愛。（動防所提供）

