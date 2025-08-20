為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    小刺蝟「落跑」！員林街頭驚見巴掌嬌客 吃貓砂萌呆爆表

    民眾在員林市拾獲一隻小刺蝟送彰化動防所安置，目前公告認領，期滿找不到原飼主，開放認養。（動防所提供）

    民眾在員林市拾獲一隻小刺蝟送彰化動防所安置，目前公告認領，期滿找不到原飼主，開放認養。（動防所提供）

    2025/08/20 16:46

    〔記者張聰秋／彰化報導〕是誰家的「小刺蝟」離家出走了，快來認領！有民眾在員林市區撿到一隻約20公分長的非洲迷你刺蝟（俗稱「非洲侏儒刺蝟」），並將牠送到彰化縣動物防疫所暫時安置。動防所隨即在臉書發布公告尋找飼主，並提醒如果7天內沒有人出面認領，將會在8月28日上午10點開放民眾認養。

    動防所表示，根據《動物保護法》第14條第2項規定，拾獲的動物必須公告7日，如果原飼主沒有領回，才會開放認養。

    這隻小刺蝟目前由動防人員照護，撿到牠的民眾送來時，經過初步檢查，發現牠健康狀況良好、活動力跟食慾都不錯。工作人員餵食牠貓砂與麵包蟲等高蛋白飼料，牠都吃得津津有味，全身長滿小刺的模樣可愛極了。

    動防所已公告尋找飼主，如果公告期滿還是找不到主人，就會啟動登記認養程序。年滿18歲的民眾，若有意領養，可以先上網填寫Google表單，並攜帶身分證與籠具。如果登記人數超過兩人，將會當場抽籤決定。

    今年暑假，彰化動防所宛如成了「小小動物之家」，接連替迷路的寵物尋找主人。像是今年7月，鹿港消防隊捕抓到一條珍貴的「巴倫游蛇」，在公告認領期滿後，飼主遲遲沒有現身，動防所開放認養並成功為牠找到新主人。6月底也曾有隻加州黑王蛇差點被開放認養，幸好經媒體報導，飼主才趕緊出面將牠領回，結束長達一個月的流浪驚魂記。

    小刺蝟目前由動防人員照護，健康狀況良好、活動力跟食慾都不錯。（動防所提供）

    小刺蝟目前由動防人員照護，健康狀況良好、活動力跟食慾都不錯。（動防所提供）

    小刺蝟身型20公分左右，模樣可愛。（動防所提供）

    小刺蝟身型20公分左右，模樣可愛。（動防所提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播