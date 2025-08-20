蛋黃酥界愛馬仕退燒？陳耀訓爆賣不完 網友曝原因

被稱為蛋黃酥界愛馬仕的「陳耀訓蛋黃酥 」。（取自陳耀訓·麵包埠Yoshi Bakery臉書）

2025/08/20

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕有「蛋黃酥界愛馬仕」之稱的陳耀訓蛋黃酥，往年都是一開售就秒殺，不過今年的預購情況卻不如以往，甚至還有網友表示，去店面買麵包時，店員說有多的蛋黃酥要不要購買，引起網友質疑，「是不是退燒了」。

陳耀訓·麵包埠2021年起改用「拓元售票系統」販售蛋黃酥，被網友戲稱是「史上最難搶」的蛋黃酥。不過，2025年春節檔期開始，花了15分鐘才賣完，與往年2到3分鐘就售罄的情況形成鮮明對比。

一名網友在Threads發文表示，他老婆去陳耀訓·麵包埠買麵包，店員竟然問說蛋黃酥有多做要不要購買，跟以往要上售票系統搶購的情況大不相同，讓他大酸，「蛋黃酥界的愛馬仕已經淪落成這樣了嗎？」

貼文曝光後，網友紛紛表示，「雖然不知道是不是真的有多做，但只要你有吃過其他幾家知名的蛋黃酥就會知道，陳耀訓的蛋黃酥其實已經略輸給其他家了」、「第一年就開始買，有夠驚艷的，去年沒特別搶結果朋友還多一盒問我要不要接收，吃了之後超後悔！

蛋黃又乾又硬又鹹整體口感平衡感失調，品質退步超多」、「今年的蛋黃超級，皮還是很酥好吃，但是蛋黃怎麼乾成這樣」、「吃他們家蛋黃酥跟抽獎一樣，每一批品質不一，寧願買別間」、「價錢調的太離譜，年輕人對這種東西也沒什麼興趣；再來現在越來越重視健康，蛋黃酥那一顆的熱量也破表」。

針對網友「蛋黃偏乾」的質疑，陳耀訓也曾在粉專說明，品牌原本使用80％至90％熟度的鹹蛋黃，但顧客常反映白點沒熟透、口感不佳，後來才調整為90％至100％熟度，而這樣的熟度就不會出現蛋黃白心避免白心問題，也讓風味更濃，味道更提升。

