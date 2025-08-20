台南校園丹娜絲災後重建估2.56億 教育部：全力支援

校園重建經費需要中央支持。（賴惠員服務處提供）

2025/08/20 16:38

〔記者楊金城／台南報導〕丹娜絲災後台南市校園復原各方關心，立法院財政委員會召委賴惠員今天（20日）在新營國小召開「丹娜絲風災校園重建座談會」，要加速重建，讓孩子安心迎接開學；教育部國民及學前教育署署長彭富源承諾，教育部將全力支援校園復原需求，目前災後復原經費需求約2億5673萬元，教育部已核定補助2000萬元。

台南市教育局統計，全市有252校受災，搶險、復原經費約需2億5000多萬元，其中26校提報復建需求，經費約8560萬元。

受災學校的校長出席，賴惠員說，即將開學，校園復原不能再等，先前已陸續勘災鹽水國中、鹽水國小、竹埔國小、將軍鯤鯓國小、北門國中、學甲國小、新營新生國小、後壁新東國小、菁寮國小、新嘉國小等校，深知校園損壞對孩子影響重大，呼籲中央加速核定並撥付經費，讓溪北學子早日回到安全、整潔的校園，家長也能放心。

彭富源說，教育部將全力支援校園復原需求，目前災後復原經費需求共計2億5673萬元，教育部已核定補助2000萬元，未來將加速核定，協助各校修繕與重建，讓學童在最短時間內重返安全校園。

台南市教育局主祕陳宗暘說，教育局在災後第一時間即授權各校進行小額或緊急採購，以「一員工督導15校」模式持續檢整復原。台南268所學校均已完成環境清理，暑期課程如期展開，開學不受影響。針對仍需細部修繕場域，學校在工程規劃階段須納入源頭改善設計，提升校園防災強度，妥善分隔教學區與施工區，維護學生返校後的學習安全。

賴惠員說，災後最怕的不只是校舍損壞，更怕孩子的教育受到影響，她將督促中央與地方加快復原腳步，讓溪北的孩子們安心上學。

丹娜絲災後校園重建會勘。（賴惠員服務處提供）

丹娜絲風災校園重建座談會邀請教育部官員、受災學校校長和台南市教育局出席討論。（賴惠員服務處提供）

