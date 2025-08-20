高鐵延伸宜蘭環評通過 鐵道局：估行政院核定後11年通車

高鐵延伸宜蘭計畫7月9日通過環評初審，環境部環評大會今天審查通過。（記者羅沛德攝）

2025/08/20 16:27

〔記者黃宜靜／台北報導〕環境部今天召開審查「高鐵延伸宜蘭計畫環境影響評估報告書初稿」環評大會，歷經逾5小時，各方委員充分討論後通過。開發單位交通部鐵路局長楊正君會後受訪指出，爭取年底或明年初行政院核定綜合規劃報告，估計2年時間進行相關設計工作，整個期程預計是核定後11年完工通車。

楊正君說，環境影響評估審查通過後，鐵道局將積極進行綜合規劃報告，完成定稿後送交通部審核，呈報行政院核定，目前希望爭取在年底或明年初，行政院能完成核定，之後將暫定約2年時間進行相關設計工作，完成設計後才會進行發包、施工，整個期程暫定是核定後11年完成、通車。

楊正君指出，未來高鐵、台鐵營運，在西部走廊的經驗確實看到2者是互補、互相成長的過程，因此包括委員指教的雙鐵間班次如何整合、如何在自己的市場利基中找到營運利基，後續鐵道局也會建議交通部，必要時召開相關整合會議。

鐵路局長楊正君說，爭取年底或明年初行政院核定綜合規劃報告，估計2年時間進行相關設計工作，整個期程預計是核定後11年完工通車。（記者黃宜靜攝）

