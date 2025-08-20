立院初審 改裝排氣管最高罰3600、逾期15天未自費檢驗扣牌

基北北桃聯合環警監今年6月共同合作打擊噪音車，確保道路安全與市民生活品質（資料照，新北市環保局提供）

〔記者林哲遠／台北報導〕近年來民眾檢舉改裝車噪音案件攀升，據環境部統計近五年超過25萬件。立法院交通委員會今審查「道路交通管理處罰條例修正草案」，初審通過第十六條條文，將非原廠排氣管不依規定申報異動登記者，最高罰鍰將自現行條文1800元加倍提高到3600元，並明定15天內自費檢驗，逾期15天未複檢將吊扣車牌、超過2個月沒檢驗者將吊銷牌照。

依環境部統計，近三年（均統計同期1月至10月）民眾檢舉機動車輛噪音案件數分別為，民國110年17482件、111年16739件、112年30681件；警方通報案件數分別為，110年17457件、111年13064件、112年76561件。統計亦指出，噪音車案件自108年起至112年10月共受理逾25萬件，經環保局查證過後，實際通知到檢案件數僅8萬多件，占總陳情件數37%。

現行「道路交通管理處罰條例第十六條」規定，汽車有下列情形包含一、各項異動，不依規定申報登記、喇叭、照後鏡、排氣管、消音器設備不全或損壞不予修復，或擅自增、減、變更原有規格致影響行車安全、裝置高音量或發出不合規定音調之喇叭或其他產生噪音器物等，處汽車所有人新臺幣九百元以上一千八百元以下罰鍰。

立法院交通委員會今初審通過，將非原廠排氣管不依規定申報異動登記者罰鍰提高，依最高罰加倍處罰3600元，並責令15天內檢驗，監理機關得收取檢驗費用。另，15天以上未檢驗將吊扣牌照，檢驗合格才可發還，逾期2個月以上未檢驗者註銷牌照。

