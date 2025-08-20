高鐵延伸宜蘭環評通過 鐵道局：雙鐵互補

環境部今日審查「高鐵延伸宜蘭計畫環境影響評估報告書初稿」環評大會，決議通過環評大會審查。（記者羅沛德攝）

2025/08/20 16:30

〔記者黃宜靜／台北報導〕環境部今日審查「高鐵延伸宜蘭計畫環境影響評估報告書初稿」環評大會，在歷經逾5小時會議，各方委員充分討論後，在開發單位承諾提出未來高鐵宜蘭車站專用區土方暫置、再利用期程規畫內容及管理單位等，決議通過環評大會審查。

環境部今天上午10時舉辦「高鐵延伸宜蘭計畫環境影響評估報告書初稿」環境影響評估審查委員會。路線銜接既有南港站，沿線經汐止、平溪、雙溪、貢寮，迴避翡翠水庫集水區後進入宜蘭頭城，預計於宜蘭縣府東南側設站，往南設置1座維修機廠，計畫全長約60.6公里，新建工程則約59.6公里。

環委馮正民認為，高鐵設站後，公共運輸的整合很重要，應有「無縫」接駁計畫；另不只一位環委指出，溝通協調不足，且公聽會中的溝通結果應該提出。

開發單位交通部鐵道局表示，西部高鐵也經歷過與台鐵接軌階段，因此此次高鐵延伸宜蘭案通過後，也會與台鐵進行協調，如加開區間車、客運轉運接駁服務等，同時也會與宜蘭縣府計畫繼續溝通協調；至於後續溝通機制，將會持續進行公聽會，特定區計畫用地取得也會與一一與各地主進行。

鐵道局長楊正君表示，「高鐵延伸並不是要取代台鐵」，高鐵與台鐵是互補，而不是相互競爭，96年高鐵通車時，台鐵運量是每日45萬人，現在是每日65萬人，顯示是2者互補、互相成長，營收都在成長。

「將宜蘭納入高鐵1日生活圈的範圍是宜蘭人的訴求，也是我們鐵道局跟交通部在興建跟發展全國鐵道路網的1個重要的願景跟目標。」楊正君說，4個90分鐘生活圈中，有2個是台鐵計畫，包括花東雙軌、南迴改善，絕對沒有「重高鐵、輕台鐵」的說法。

針對外界指交通部7月22日邀集各機關檢視高鐵延伸宜蘭案，交通部幕僚單位提出近30項的意見之說法；楊正君表示，該會議各單位提出審查意見為常態，目的在使規劃報告書更周延完整，內容多屬提醒與補充性質，並無重大反對意見。

閉門會議討論時，環委也在討論車站專用區、特定區是否應納入評估，前者為除車站站體外，還包含停車場、接送等區域，後者則再包含住宅、商業區域等，範圍更大；雖然特定區涉及都市規畫，但車站專用區是必要設施，理應提出規畫，因其也涉及土石方暫置或區外暫存的議題。

經進一步討論後認為，2區域涉及都市規畫範疇，未來依區段徵收或一般徵收土地，因此要求開發單位未來高鐵宜蘭車站專用區的土方暫置、再利用期程規畫內容及管理單位。

歷經長達5小時會議，高鐵延伸宜蘭方案最後正式通過環評大會。除以上決議外，環委亦要求開發單位承諾，該案新植造林部分不得申請溫室氣體自願減量專案；計畫路段雙溪以南剩餘土石方的出土期程及去化與宜蘭高鐵宜蘭高鐵特定區計畫期程銜接規劃，倘無法銜接時，則依環境影響評估法相關規定辦理。

高鐵延伸宜蘭環評，環境部今天審查通過。（資料照）

