高鐵延伸宜蘭環評通過 縣府：年底前完成高鐵站聯外大道規劃

高鐵延伸宜蘭計畫7月9日通過環評初審，環境部環評大會今天審查通過。（記者羅沛德攝）

2025/08/20 16:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕高鐵延伸宜蘭計畫今天通過環評審查，宜蘭縣政府為配合相關工程進度，預計今年底前完成「宜蘭縣總體運輸發展計畫-軌道站區聯外道路改善暨運輸需求模型更新服務」，規劃高鐵站周邊道路，打造重要聯外大道。

宜蘭縣政府說，為配合高鐵延伸計畫完成後，提升縣民搭車轉乘便利性及遊客旅運需求，預計今年底前完成規劃於高鐵高架路廊兩側興建北向聯絡道路，沿鄉道及計畫道路向南延伸，跨越蘭陽溪新建橋梁，成為未來高鐵站區南北向的重要聯外大道。

宜縣府指出，目前已受交通部鐵道局委託辦理高鐵特定區計畫，未來會廣納民意，加速相關行政程序推動，預留景觀軸帶，讓旅客能自高鐵月台遠眺龜山島，展現宜蘭獨特的山海風貌。

宜縣府說，高鐵通車後，台北與宜蘭往返時間將大幅縮短，不僅有效紓解國道5號壅塞，也提供穩定、便捷的新型軌道運輸選擇，推動觀光產業並促進地方發展，迎接北宜交通嶄新時代。

宜蘭縣代理縣長林茂盛說，感謝環評委員及中央、地方各界的支持，希望後續程序加速推進，讓高鐵早日駛入宜蘭，解決民眾每逢假日飽受塞車困擾，同時也建請中央加快宜蘭至羅東段鐵路高架與高鐵延伸計畫審議，力拚年底前送行政院核定，趕在2035、2036年分別通車，帶動地方發展。

