    首頁　>　生活

    雲科大「半導體學程」辦夏令營 提升日本學生就讀意願

    半導體人才培育夏令營，讓日生進入無塵實驗室了解半導體製作流程。（記者李文德攝）

    半導體人才培育夏令營，讓日生進入無塵實驗室了解半導體製作流程。（記者李文德攝）

    2025/08/20 16:23

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林科技大學與國內知名半導體大廠簽訂「半導體學程」合作計畫，招收對象以日本學生優先，學費由校方補助，每月一萬元生活費由業者提供。為拚招生，校方暑假舉辦兩場夏令營，讓日本高中生與高專生參訪校園與企業實地場域，多位日本學生表示，已決定明年申請來台就讀半導體專班或隨班附讀。

    雲科大去年7月與半導體大廠簽訂5年合作計畫，方案有0+4即針對日本高中畢業生來雲科大讀4年；2+2是針對高專、五專或短大生，來台灣銜接大三、大四，再加兩年研究所，去年已有首位日籍學生真下彩音就學。

    雲科大國際事務處主任葉惠菁表示，校方今年暑假針對日本高中、高專生各舉辦一場夏令營，學生只要自付機票，其餘學校落地招待，課程內容包括認識光電半導體元件、製程機台認識，甚至帶領學生進入無塵室實作，也會到企業參訪，兩梯次各有逾30名師生報名。

    日本愛媛縣高專五年級學生岡本凜表示，台灣在半導體業界中活躍，她在日本搜集很多情報，並耳聞如台積電薪資很高，希望把握機會從事相關行業，會努力好好學習，不排斥來台就讀半導體專班及就業。

    新居浜工業高專教授袖美樹子說，學生能夠親眼看到實際東西的機會並不多，所以有這樣的機會能夠讓大家更深入地學習，非常難得。

    副校長巫銘昌表示，今年9月已有19名日本高中生來台隨班附讀，11月將開放申請明年就學，鼓勵日本學生把握機會申請。

    雲科大舉辦2梯次日籍半導體人才培育夏令營，讓日生進入無塵實驗室了解半導體製作流程。（記者李文德攝）

    雲科大舉辦2梯次日籍半導體人才培育夏令營，讓日生進入無塵實驗室了解半導體製作流程。（記者李文德攝）

    半導體人才培育夏令營，讓日生進入無塵實驗室了解半導體製作流程。（記者李文德攝）

    半導體人才培育夏令營，讓日生進入無塵實驗室了解半導體製作流程。（記者李文德攝）

