大林蒲遷村政府明年投入60億 2027啟動搬遷

大林蒲遷村案明年投入60億，2027年啟動搬遷。（圖由高雄市都發局提供）

2025/08/20 16:17

〔記者葛祐豪／高雄報導〕立法院今天（20日）經濟委員會質詢，立委賴瑞隆要求經濟部2026年啟動大林蒲遷村價購協議，加速完成環境評估與都市計畫作業，對此，經濟部長郭智輝承諾，明年經濟部將編列60億經費，並加速推動遷村，2027年啟動遷村。

賴瑞隆指出，高雄大林蒲、邦坑、鳳鼻頭等沿海6里，2萬名居民被800支煙囪包圍。自2016年起，在立法院推動遷村，至今已超過20次總質詢、累計超過50次委員會質詢、舉辦百場協調會，並得到歷經6位行政院長的支持。

請繼續往下閱讀...

在9年多的推動過程中，賴瑞隆針對居民關切的土地補償、交通、公共設施等逐一討論，要求中央地方加速推動，確保遷村政策保障鄉親權益。經費方面，計畫自2019年10月核定以來，歷經多次修正，從最初的589億元、689億元、762億元，到目前已確定編列800億元。

賴瑞隆表示，經濟部確定2026年大林蒲遷村先啟動60億預算，用於公共設施建設及公有土地的購置；另環境評估作業預計2026年11月完成，都市計畫作業預計2026年11月發布實施，園區設置核定預計2026年底完成。

郭智輝重申，大林蒲遷村計畫將於2026年第2季提前啟動土地價購協議，並在2027年正式展開實質遷村。依規劃，住商區採「1坪換1坪」、農業區則可選擇換地或領取現金補償；同時，公共建設也將加快進行，包括新設國中小校舍、道路開闢、派出所及消防分隊設置，預計2026年上半年陸續動工。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法