為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    大林蒲遷村政府明年投入60億 2027啟動搬遷

    大林蒲遷村案明年投入60億，2027年啟動搬遷。（圖由高雄市都發局提供）

    大林蒲遷村案明年投入60億，2027年啟動搬遷。（圖由高雄市都發局提供）

    2025/08/20 16:17

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕立法院今天（20日）經濟委員會質詢，立委賴瑞隆要求經濟部2026年啟動大林蒲遷村價購協議，加速完成環境評估與都市計畫作業，對此，經濟部長郭智輝承諾，明年經濟部將編列60億經費，並加速推動遷村，2027年啟動遷村。

    賴瑞隆指出，高雄大林蒲、邦坑、鳳鼻頭等沿海6里，2萬名居民被800支煙囪包圍。自2016年起，在立法院推動遷村，至今已超過20次總質詢、累計超過50次委員會質詢、舉辦百場協調會，並得到歷經6位行政院長的支持。

    在9年多的推動過程中，賴瑞隆針對居民關切的土地補償、交通、公共設施等逐一討論，要求中央地方加速推動，確保遷村政策保障鄉親權益。經費方面，計畫自2019年10月核定以來，歷經多次修正，從最初的589億元、689億元、762億元，到目前已確定編列800億元。

    賴瑞隆表示，經濟部確定2026年大林蒲遷村先啟動60億預算，用於公共設施建設及公有土地的購置；另環境評估作業預計2026年11月完成，都市計畫作業預計2026年11月發布實施，園區設置核定預計2026年底完成。

    郭智輝重申，大林蒲遷村計畫將於2026年第2季提前啟動土地價購協議，並在2027年正式展開實質遷村。依規劃，住商區採「1坪換1坪」、農業區則可選擇換地或領取現金補償；同時，公共建設也將加快進行，包括新設國中小校舍、道路開闢、派出所及消防分隊設置，預計2026年上半年陸續動工。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播