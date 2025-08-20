為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台灣獼猴逛北投市場逃竄！ 公私合作耗時2個月「逮捕歸案」

    動保處也呼籲，市民朋友如有發現獼猴出沒於住家附近，可撥打1959動物救援專線通報，以利動保處即時掌握行蹤並採取防治措施。（北市動保處提供）

    動保處也呼籲，市民朋友如有發現獼猴出沒於住家附近，可撥打1959動物救援專線通報，以利動保處即時掌握行蹤並採取防治措施。（北市動保處提供）

    2025/08/20 16:07

    〔記者孫唯容／台北報導〕台北市動物保護處於5月中旬接獲通報，有民眾在北投市場發現台灣獼猴逛市場，而且「吃水果不付錢」，動保處與北投區里長、居民通力合作在8月5日關渡聖景路的社區成功捕獲，結束牠四處竄逃的日子。動保處提醒，由於台北市高度開發，森林隔離帶縮減或中斷，毗鄰山林地區若曾被獼猴取食水果，易成為牠們記憶中的「美食地圖」，增加再度回訪與接觸人類的機會，民眾務必注意，避免有餵食獼猴的行為。

    動保處說明，動保處與北投區里長及居民合作，歷時2個半月、近20次的訊息回報與足跡追蹤，成功掌握獼猴出沒路徑，並於8月5日在關渡聖景路之社區捕獲，結束牠在東華、立農、尊賢、奇岩、中央、清江、關渡等里及周邊社區的竄逃日子。該隻獼猴現由動保處暫時收容，將依農業部公告規定進行檢疫、後送收容及野放評估。

    動保處也呼籲，市民朋友如有發現獼猴出沒於住家附近，可撥打1959動物救援專線通報，以利動保處即時掌握行蹤並採取防治措施。同時落實「不餵食、不接觸、不干擾」三不原則，避免吸引獼猴靠近或發生不當餵食行為，以降低人猴衝突風險。此外，若發現有人非法飼養獼猴，可立即通報動保處查處，期盼市民與動保處攜手合作，共同維護安全友善的生活環境，讓人與野生動物得以和諧共存，守護生態平衡。

    台北市動物保護處於5月中旬接獲通報，有民眾在北投市場發現台灣獼猴逛市場，動保處與北投區里長、居民通力合作在8月5日關渡聖景路的社區成功捕獲，結束牠四處竄逃的日子。（北市動保處提供）

    台北市動物保護處於5月中旬接獲通報，有民眾在北投市場發現台灣獼猴逛市場，動保處與北投區里長、居民通力合作在8月5日關渡聖景路的社區成功捕獲，結束牠四處竄逃的日子。（北市動保處提供）

