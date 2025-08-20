為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    不是你網路有問題！Spotify傳故障 大量用戶回報

    音樂串流平台Spotify今（20）日下午傳出大規模故障。（路透）

    音樂串流平台Spotify今（20）日下午傳出大規模故障。（路透）

    2025/08/20 16:07

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕音樂串流平台Spotify今（20）日下午傳出大規模故障，大量用戶無法正常使用服務。根據網站DownDetector回報紀錄，從約下午2點20分起陸續有用戶回報問題，至3點左右達到回報高峰。

    根據用戶反應，Spotify出現當機、完全沒辦法搜尋音樂等多種故障現象，且手機、電腦版都有出現災情，也有用戶表示，固有音樂清單還能正常播放。雖然Spotify官方尚未即時發表說明，但社群平台如Threads、X（前 Twitter）上已有不少用戶討論並抱怨無法正常使用。

    根據DownDetector網站數據顯示，回報數從下午2時左右開始，在短時間內迅速上升，且不僅台灣，全球都有用戶回報問題，代表此次故障為全平台性問題，並非區域性斷線。

    目前尚不清楚Spotify發生故障的具體原因，以及修復所需時間。不過有部分用戶回報表示，問題在3點半後開始逐漸改善，部分功能已回復正常。

    Spotify過去也曾在5月底發生類似大規模中斷，當時同樣引發全球用戶關注與不滿。

    根據 DownDetector網站數據顯示，回報數從下午2時左右開始，在短時間內迅速上升。（取自DownDetector）

    根據 DownDetector網站數據顯示，回報數從下午2時左右開始，在短時間內迅速上升。（取自DownDetector）

