    竹市香山休閒運動館8/26～9/9試營運 全館免費體驗

    新竹市香山休閒運動館終於落成了。（圖由新竹市府提供）

    新竹市香山休閒運動館終於落成了。（圖由新竹市府提供）

    2025/08/20 16:03

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市香山區綜合休閒運動館，8月26日到9月9日試營運，為期15天。延宕多時的新建香山綜合休閒運動館終於落成試營運，也完成市府「一區一運動中心」目標，是座地下1層、地上2層的智慧綠能鋼構建築，館內建置B1停車場、1樓游泳池（含兒童池）、SPA池、蒸氣室、烤箱，2樓是體適能中心與韻律教室等，試營運全館免費並分2梯次，第1梯次8月26日到9月1日，以香山區居民為優先，第2梯次9月2日到9月9日，不限身份別，以竹市民優先，需攜帶證件核對。

    教育處說明，試營運期間，游泳池、體適能中心將採取現場取票，各梯次開始前15分鐘於1樓櫃台開放取票，每梯次開放進場人數上限為游泳池120人、體適能中心80人。每梯次使用時間為90分鐘，清場時間每次30分鐘，另將於清場前15分鐘透過廣播提醒民眾並暫停開放入場，會依現場容留人數控管進出。

    教育處補充，為利後續委外等運作，鼓勵市民走進館舍，感受全新的運動環境，並鼓勵市民來運動，帶動社區活力，落實「運動在地化、健康全民化」目標。

    新竹市香山休閒運動館終於落成了，將在8/26～9/9試營運15天，並分2梯次開放全館免費體驗。（圖由新竹市府提供）

    新竹市香山休閒運動館終於落成了，將在8/26～9/9試營運15天，並分2梯次開放全館免費體驗。（圖由新竹市府提供）

    新竹市香山休閒運動館終於落成了，將在8/26～9/9試營運15天，並分2梯次開放全館免費體驗。（圖由新竹市府提供）

    新竹市香山休閒運動館終於落成了，將在8/26～9/9試營運15天，並分2梯次開放全館免費體驗。（圖由新竹市府提供）

