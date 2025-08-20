基隆源遠路人行改善工程又挖破瓦斯管！ 逾2000戶停氣

基隆市暖暖區源遠路人行改善工程挖破天然氣管線，二千多戶停氣，搶修中。（記者盧賢秀攝）

2025/08/20 15:49

〔記者盧賢秀、吳昇儒／基隆報導〕基隆市暖暖區源遠路進行人行改善工程，今天下午近1點左右在源遠路209號前，施工不慎挖破天然氣管線，造成天然氣外洩，目前搶修中，有2千多戶停氣，預計晚上6點左右復氣。由於上個月才在今日事發地斜對面挖破天然氣管，今天是第2次挖破天然氣管，1個多月就2度釀瓦斯外洩意外。

今天下午近1點左右，民眾正在用餐時刻，基隆市消防局接獲通報，暖暖區源遠路209號前人行道施工挖破瓦斯管線，消防局立即派消防車到場噴水警戒，降低瓦斯濃度。

欣隆天然氣公司獲報後，立即派員趕往現場，目前已經關閉附近的天然氣開關，展開現場的搶修，預計影響附近的2113戶用戶停氣，若順利，將在晚上6時左右完成搶修復氣。停氣範圍包括源遠路152至260號（巷）及暖碇、東碇路。

不過民眾指出，7月8日就在今日事發地點的斜對面約10公尺的人行道，也發生同樣挖破瓦斯管線的事件，目前市府正在源遠路進行人行空間改善工程，除拓寬現場的人行道寬度外，也整理地下的各類管線，但昨天又不慎挖破天然氣管線，1個多月就發生2次挖破天然氣管線的意外。

基隆市暖暖區源遠路人行改善工程挖破天然氣管線，消防車噴水警戒。（記者盧賢秀攝）

基隆市暖暖區源遠路人行改善工程挖破天然氣管線，搶修中，一個多月挖破二次天然氣管意外。（記者盧賢秀攝）

