為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    基隆源遠路人行改善工程又挖破瓦斯管！ 逾2000戶停氣

    基隆市暖暖區源遠路人行改善工程挖破天然氣管線，二千多戶停氣，搶修中。（記者盧賢秀攝）

    基隆市暖暖區源遠路人行改善工程挖破天然氣管線，二千多戶停氣，搶修中。（記者盧賢秀攝）

    2025/08/20 15:49

    〔記者盧賢秀、吳昇儒／基隆報導〕基隆市暖暖區源遠路進行人行改善工程，今天下午近1點左右在源遠路209號前，施工不慎挖破天然氣管線，造成天然氣外洩，目前搶修中，有2千多戶停氣，預計晚上6點左右復氣。由於上個月才在今日事發地斜對面挖破天然氣管，今天是第2次挖破天然氣管，1個多月就2度釀瓦斯外洩意外。

    今天下午近1點左右，民眾正在用餐時刻，基隆市消防局接獲通報，暖暖區源遠路209號前人行道施工挖破瓦斯管線，消防局立即派消防車到場噴水警戒，降低瓦斯濃度。

    欣隆天然氣公司獲報後，立即派員趕往現場，目前已經關閉附近的天然氣開關，展開現場的搶修，預計影響附近的2113戶用戶停氣，若順利，將在晚上6時左右完成搶修復氣。停氣範圍包括源遠路152至260號（巷）及暖碇、東碇路。

    不過民眾指出，7月8日就在今日事發地點的斜對面約10公尺的人行道，也發生同樣挖破瓦斯管線的事件，目前市府正在源遠路進行人行空間改善工程，除拓寬現場的人行道寬度外，也整理地下的各類管線，但昨天又不慎挖破天然氣管線，1個多月就發生2次挖破天然氣管線的意外。

    基隆市暖暖區源遠路人行改善工程挖破天然氣管線，消防車噴水警戒。（記者盧賢秀攝）

    基隆市暖暖區源遠路人行改善工程挖破天然氣管線，消防車噴水警戒。（記者盧賢秀攝）

    基隆市暖暖區源遠路人行改善工程挖破天然氣管線，搶修中，一個多月挖破二次天然氣管意外。（記者盧賢秀攝）

    基隆市暖暖區源遠路人行改善工程挖破天然氣管線，搶修中，一個多月挖破二次天然氣管意外。（記者盧賢秀攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播