新北改善人行環境 今年已增設6000公尺長人行道

侯友宜今日主持道安會報，要求針對新莊、三重、蘆洲等事故較多區域，請相關單位分析肇事原因並儘速改善交通工程因素。（新北市交通局提供）

2025/08/20 15:55

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市府今（20）日舉行道安會報，市長侯友宜要求針對新莊、三重、蘆洲等事故較多區域，請相關單位分析肇事原因並儘速改善交通工程因素，並加強宣導。交通局專門委員林昭賢則進行「新北人行環境總檢視」專案報告表示，市府今年已增設6000公尺長的人行道，並持續強化停、讓標誌和標線設施，以及針對易肇事路口、捷運生活圈等部分改善交通設施。

林昭賢說，新北市推動「行人友善區」與「行人優先區」，針對交通工程部分，進行路口行人安全設施、人行道、校園周邊暨行車安全道路改善；行人交通安全設施改善計畫部分，以人口因素、道路寬度、交通地理環境及住宅戶數等評估條件，專案性擇定主要聯絡道路及捷運線主線主要道路改善人行環境，今年已增設共6000公尺的人行道。

請繼續往下閱讀...

林昭賢指出，針對無號誌化路口，強化停、讓標誌和標線設施，已完成85處，今年目標為300處；針對易肇事路口、捷運生活圈、樂齡友善環境和通學巷弄交通設施改善，已完成156處，今年預計完成180處。

侯友宜表示，今年1到5月，新北市30日內交通死亡事故共107人，比去年少了2人，但其中2起機車死亡事故發生在山區路段，請道路主管單位加強巡檢，務必提前排除風險、降低事故發生。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法