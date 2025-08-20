ㄣ、ㄥ不分？陽明交大、台大最新研究發現：兩個發音正合併中

發音「ㄣㄥ不分」別急著懷疑自己，因為可能正處於語言演化的浪頭上。（陽明交大提供）

2025/08/20 15:46

〔記者楊綿傑／台北報導〕說話「ㄣㄥ不分」？陽明交大外國語文學系教授盧郁安與台大語言所副教授邱振豪使用超音波技術、聲學以及聽覺感知實驗，觀察說話者在發「音」（ㄣ）、「英」（ㄥ）、「深」（ㄣ）、「生」（ㄥ）等字時的舌頭姿態，發現就算特別加重語氣，台灣華語使用者的舌頭位置依然無顯著差異，顯示大家日常說話時已不太會刻意區分這2個尾音，語言正在逐漸發生合併現象。

「ㄣ」屬於舌尖音，「ㄥ」則是舌根音，2者應有明顯區別。盧郁安舉例，若以「音」（ㄣ）和「英」（ㄥ）來說 ，研究指出，在前面的母音為「ㄧ」時，舌尖的ㄣ傾向往舌根移動，與ㄥ合併，且合併的情況很普遍，所以台灣華語使用者聽到ㄥ時，因為有可能對應到ㄣ和ㄥ，導致判斷正確率下降；但聽到ㄣ時，聽覺感知正確率則大大提高。

但如果以「深」（ㄣ）和「生」（ㄥ）為例，超音波結果顯示合併的方向是從舌根ㄥ移動到舌尖ㄣ，而這個方向性也導致聽到「深」（ㄣ）時的判斷正確率下降，而聽到「生」（ㄥ）的正確率有所上升。

雖然舌頭動作幾乎一樣，但盧郁安提到，受到前面母音的影響，會讓這個字的發音出現不同程度「鼻化」，也就是聲音多了一點鼻音的感覺。如唸英的時候，「ㄧ」會比唸音時更「鼻」一點，這表示，越來越多民眾可能不再靠舌位區分，而是轉而根據母音鼻化程度來分辨 ㄣ 和 ㄥ。

盧郁安認為，說話者雖然在發音時已經出現用鼻化程度來區分的傾向，但聽話者仍主要依靠傳統的舌位線索來理解語音。而這代表說與聽之間，存在一種認知落差。不過語音變化的腳步，正在悄悄展開。所以下次ㄣㄥ不分時，別太糾結，說不定自己已經走在語言變化的最前線。

陽明交大外語系教授盧郁安（右）和台大語言所副教授邱振豪（左），使用超音波技術、聲學以及聽覺感知實驗探討「ㄣㄥ不分」。（陽明交大提供）

陽明交大外語系教授盧郁安認為，2個發音正在悄悄合併中。（記者楊綿傑攝）

