台中石岡熱氣球嘉年華8/29登場 交通攻略看這裡

台中市民政局籲多利用大眾運輸前往石岡熱氣球嘉年華。（圖：市府提供）

2025/08/20 15:44

〔記者蘇孟娟／台中報導〕每年吸近20萬人潮朝聖的台中石岡熱氣球嘉年華，8月29日至31日將在土牛運動公園熱鬧登場，台中市民政局長吳世瑋指出，特別規劃石岡水壩、石岡區公所、情人木橋、土牛國小與東勢河濱公園等5處接駁站，還有14條公車路線可直達，呼籲民眾多利用大眾運輸或免費接駁車前往會場，輕鬆暢遊熱氣球嘉年華。

台中石岡熱氣球嘉年華今年3天活動結合熱氣球升空體驗、音樂晚會、煙火秀與光雕閉幕噴火秀等，台中市長盧秀燕指出，石岡熱氣球嘉年華是她任內創辦，剛開始是台灣西海岸，唯一在西海岸都市裡舉行的熱氣球嘉年華，極受好評，歡迎民眾參與。

吳世瑋說，石岡熱氣球嘉年華今年力邀來自日本愛媛縣的「蜜柑狗狗」造型熱氣球，搭配石岡吉祥物「水滴寶寶」等15顆造型熱氣球繽紛接力升空，絕對會令人驚艷，為讓遊客能安心暢遊，呼籲民眾多使用大眾運輸或接駁車。

石岡區長徐天龍表示，活動期間推出免費接駁車，每15至20分鐘一班，並規劃A、B兩路線，A路線為東勢河濱公園直達土牛運動公園，配合熱氣球升空時段，接駁時段為清晨4時至上午8時及下午2時至晚上7時；B路線則於下午2時至晚上7時提供服務（8月30日延長至晚上8時），接駁路線為石岡水壩至東勢河濱公園，沿途行經石岡區公所、情人木橋、土牛國小等站點，方便民眾從各景點與停車場轉乘至會場周邊，下車後約步行10至15分鐘即可抵達活動現場。

除免費接駁服務外，還有14條公車路線可直達會場，包括90、90延、206、206延、207、207繞、208、209、153、153區、153延、850、865及889等，遊客於「下土牛」站下車後，沿國校巷步行約10至15分鐘即可抵達。另自行開車的民眾則可將車輛停放於接駁站周邊停車場，再轉乘接駁車前往。

石岡熱氣球嘉年華有免費接駁車服務。（圖：市府提供）

