長榮航空新推「小狐狸」睡衣過夜包 紐約線全艙換菜單

長榮航空20日發表全新服務用品。總經理孫嘉明（中）表示，Maison Kitsuné設計成套過夜包、睡衣、拖鞋，桃園出發去程航班為黑色（右3），回程航班為綠灰色（左3）。（記者蔡昀容攝）

2025/08/20 15:58

〔記者蔡昀容／台北報導〕長榮航空今（20日）發表全新服務用品及機上餐點。服務用品方面，與法日潮流品牌Maison Kitsuné合作，推出全套過夜包、睡衣及拖鞋，將率先使用於10月3日開航的桃園—達拉斯航線；餐飲方面，長榮空廚將為桃園—紐約航線全艙等旅客打造全新菜單。

「長榮天際：風格與味蕾的旅行」全新服務用品暨餐點發表會今天在台北漢來大飯店舉行。總經理孫嘉明表示，2014年長榮機隊航網擴展，為使旅客在機上能舒適如家，成為台灣首家提供商務艙旅客睡衣的航空公司，多年來常看旅客穿睡衣下機，甚至街上、百貨公司也能看到穿長榮航睡衣的貴賓，品質及設計都獲肯定，他個人更是十年來沒再另買睡衣。

孫嘉明表示，這次與Maison Kitsuné合作設計成套的過夜包、睡衣、拖鞋，並附上背帶，讓旅客下機能背起過夜包，成為個人時尚單品；過去以不同顏色區分睡衣size，這次則以顏色區分去回程備品。全新備品率先在10月3日開航的桃園—達拉斯航線上線，明年初再慢慢擴展至其他長程航線。

餐飲方面，孫嘉明表示，長榮空廚有堅強主廚陣容、多年國際化經驗和航餐設計專業，嚴選全球各地頂級食材，為旅客量身打造新菜單，10月1日起在桃園—紐約全艙等上線，滿足旅客多元需求。

Maison Kitsuné品牌總監Ms. Leyla Pursharifi表示，為長榮航空尊榮旅客設計專屬過夜包、睡衣與拖鞋，每一件單品都傾注用心，講究優雅與實用兼具的美感，強調貼近生活理念，希望旅客在旅程途中或結束後，都能長久珍藏使用。

長榮航空睡衣與過夜包首次使用同一品牌設計。睡衣方面，Maison Kitsuné品牌經典元素狐狸圖騰繡於上衣，褲身印標誌性Monogram圖騰，全套選用50%環保材質rPET布料製成，桃園出發航班為黑色，回程航班為綠灰色。過夜包方面，桃園出發的長程線皇璽桂冠艙旅客為狐狸頭斜背包，回程航班為小狐狸經典圖騰包。包內皆提供同品牌護唇膏、乳液、臉部保濕噴霧、品牌整線器、摺疊購物袋及背帶。

機上餐飲方面，皇璽桂冠艙有中西餐點可選擇，例如西式套餐有沙拉「紅椒核桃泥野蔬塔佐植養嫩菜苗及溫九層塔油醋」、西式主菜「炙燒A5和牛肋眼上蓋佐波特酒醬汁及烤牛骨髓」，中式主菜則是「金沙龍蝦佐雙味餛飩」。

豪華經濟艙主菜「嫩煎牛小排佐鵝肝慕斯及BBQ醬」，重新演繹經典法式料理，融合柔嫩牛排與細緻鵝肝慕斯，復刻中世紀法國名菜風華，其中牛排料理主要供應長程線商務艙，此次特別於豪華經濟艙加碼推出，餐點搭配長榮桂冠酒店精緻巧克力，讓旅客享受類商務艙輕奢饗宴。

經濟艙主菜「經典台式三杯醬烤雞佐香蔥飯」承載著台灣家常菜靈魂，以麻油、醬油與米酒慢火煨煮雞肉，香氣四溢、鹹香層疊，搭配蔥香滲入米飯，傳遞著文化深度與人情溫度。

長榮航空20日發表全新機上餐點，包括10月1日起紐約航線皇璽桂冠艙西式主菜「炙燒A5和牛肋眼上蓋佐波特酒醬汁及烤牛骨髓」。（記者蔡昀容攝）

長榮航空20日發表全新服務用品。（記者蔡昀容攝）

