西班牙背包客衝一波跳島遊台灣 安平馬公航線推套裝遊

南市觀旅局邀請旅行同業進行安馬航線踩線體驗，希望讓更多旅客認識這條新的旅遊路線。（南市觀旅局提供）

2025/08/20 15:25

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市觀旅局與詠傑海運雙吉福氣輪攜手推出「台南安平—澎湖馬公」觀光航線，2.5小時航程就能抵達台南及澎湖，目前已開始銷售套裝遊程，共同推廣台南澎湖夏日跳島遊。1名來自西班牙的背包客獲悉昨天趕來搭乘安馬線，與台南旅行業踩線團同船遊澎湖，返台之後將直接上阿里山，跳島暢遊台灣。

南市觀旅局為推廣跳島旅遊與安平馬公觀光交通船航班遊程方案，與航港局、南市旅行商業同業公會及詠傑海運合作，19日邀請旅行同業進行踩線體驗，並與澎湖在地業者進行交流，希望讓更多旅客認識這條新的旅遊路線。

南市觀旅局長林國華表示，安馬航線目前已與台南及澎湖業者共計10家旅行社合作銷售，配合即將到來的七夕節慶，推出七夕特惠方案，凡於8月25日至28日期間入住台南合法旅宿，憑住宿證明即可享有「兩人同行只要999元」的超值船票優惠；若為8月29日七夕當天住宿台南，更可享有「兩人同行只要777元」的限時驚喜價。

安馬航線8至9月週二、五自安平商港出發往返澎湖馬公，踩線當日也有1名西班牙背包客搭乘，他這次來台遊玩1個月，在網路上查到有這個航班可以遊玩台灣第一個城市台南，再跳島到澎湖，覺得相當方便及有趣，立即衝一波趕來搭乘。

南市旅行商業同業公會理事長蔡承鴻說，這次公會逾40名會員參與踩線體驗，期望安馬航線能吸引到澎湖回本島的旅客，到台南感受不一樣的旅遊方式。

來自西班牙的背包客（左）趕來搭乘安馬線，返台後將直接上阿里山，跳島暢遊台灣。（南市觀旅局提供）

