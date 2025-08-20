為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    西班牙背包客衝一波跳島遊台灣 安平馬公航線推套裝遊

    南市觀旅局邀請旅行同業進行安馬航線踩線體驗，希望讓更多旅客認識這條新的旅遊路線。（南市觀旅局提供）

    南市觀旅局邀請旅行同業進行安馬航線踩線體驗，希望讓更多旅客認識這條新的旅遊路線。（南市觀旅局提供）

    2025/08/20 15:25

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市觀旅局與詠傑海運雙吉福氣輪攜手推出「台南安平—澎湖馬公」觀光航線，2.5小時航程就能抵達台南及澎湖，目前已開始銷售套裝遊程，共同推廣台南澎湖夏日跳島遊。1名來自西班牙的背包客獲悉昨天趕來搭乘安馬線，與台南旅行業踩線團同船遊澎湖，返台之後將直接上阿里山，跳島暢遊台灣。

    南市觀旅局為推廣跳島旅遊與安平馬公觀光交通船航班遊程方案，與航港局、南市旅行商業同業公會及詠傑海運合作，19日邀請旅行同業進行踩線體驗，並與澎湖在地業者進行交流，希望讓更多旅客認識這條新的旅遊路線。

    南市觀旅局長林國華表示，安馬航線目前已與台南及澎湖業者共計10家旅行社合作銷售，配合即將到來的七夕節慶，推出七夕特惠方案，凡於8月25日至28日期間入住台南合法旅宿，憑住宿證明即可享有「兩人同行只要999元」的超值船票優惠；若為8月29日七夕當天住宿台南，更可享有「兩人同行只要777元」的限時驚喜價。

    安馬航線8至9月週二、五自安平商港出發往返澎湖馬公，踩線當日也有1名西班牙背包客搭乘，他這次來台遊玩1個月，在網路上查到有這個航班可以遊玩台灣第一個城市台南，再跳島到澎湖，覺得相當方便及有趣，立即衝一波趕來搭乘。

    南市旅行商業同業公會理事長蔡承鴻說，這次公會逾40名會員參與踩線體驗，期望安馬航線能吸引到澎湖回本島的旅客，到台南感受不一樣的旅遊方式。

    來自西班牙的背包客（左）趕來搭乘安馬線，返台後將直接上阿里山，跳島暢遊台灣。（南市觀旅局提供）

    來自西班牙的背包客（左）趕來搭乘安馬線，返台後將直接上阿里山，跳島暢遊台灣。（南市觀旅局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播