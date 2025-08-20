為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    嘉市2025雙潭馬拉松菁英賽11/30登場 跑者挑戰百萬獎金

    「TOMO桑」後藤友嗣與長跑好手朱婕妤擔任活動代言人。（嘉義市政府提供）

    2025/08/20 15:16

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市蘭潭與鄰近仁義潭的路跑路線風景怡人，許多民眾喜愛來此路跑，嘉義市政府今天與全統運動用品股份有限公司宣布，通過世界田徑總會（World Athletics）與國際馬拉松暨長跑協會（AIMS）全馬、半馬的國際認證「2025雙潭馬拉松菁英賽」，將在今年11月30日清晨6點開跑，邀請全國菁英跑者參賽，總獎金超過100萬元，冠軍獎金高達12萬元。

    嘉義市長黃敏惠表示，蘭潭與仁義潭路線連接起來，像是「無限（∞）」符號，讓人感受無限的魅力以及對運動的熱愛，期待透過賽事以及賽道向世界展示嘉義市力拚運動經濟及注重環境保護的努力。

    全統總經理余俊芳說，賽事於8月21日開放報名，賽事設有限額與成績門檻，高額獎金將吸引眾多國際菁英選手齊聚挑戰，期盼雙潭馬拉松未來能成為全球跑者心目中重要的賽事，讓世界見證台灣之美。

    賽事邀請YouTube頻道「日本人跑遍台灣」經營者「TOMO桑」後藤友嗣與嘉義在地長跑好手朱婕妤擔任活動代言人，後藤友嗣說，雙潭馬拉松賽道風景優美，前段有較明顯的上坡路段，建議一開始不要衝刺過快，以免過早耗盡體力，嘉義陽光強烈，記得做好充分的防曬準備。

    朱婕妤2023年代表國家出賽「世界中學生U15運動會」，獲得田徑U18組女子2千公尺障礙冠軍，雙潭馬拉松路線是她日常訓練的場地，邀請跑者一起在美麗的風景中享受奔跑的快樂。

    市府教育處長郭添財說，菁英選手要進入奧運，需要有AIMS認證的賽道成績作為參賽標準，參與雙潭路跑的跑者成績是取得參加國際大型賽事的資格的重要依據。賽事分為全馬男、女子組與半馬男、女子組，賽道以蘭潭與仁義潭為核心，沿途可欣賞自然生態與人文風情，體驗城市的美麗與熱情。

    嘉義市政府宣傳雙潭馬拉松菁英賽。（嘉義市政府提供）

    嘉義市長黃敏惠邀請跑者參加雙潭馬拉松菁英賽。（嘉義市政府提供）

