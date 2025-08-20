為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    雷聲隆隆！大台北、西半部山區對流旺盛 氣象署：不排除再有冰雹

    大台北、西半部山區有旺盛對流發展，且雲高較高。（取自中央氣象署官網）

    大台北、西半部山區有旺盛對流發展，且雲高較高。（取自中央氣象署官網）

    2025/08/20 15:10

    〔記者林志怡／台北報導〕今日台灣水氣較多，且高層有冷心低壓分佈，對流更容易發展，中央氣象署提醒，目前西半部山區、大台北地區有顯著對流發展，且降雨預計持續至傍晚，雨時較長，並不排除有冰雹等劇烈降雨現象，提醒民眾多加防範。

    中央氣象署預報員張竣堯說明，今日台灣周邊水氣偏多，且上空有高層冷心低壓，使對流更容易發展，雲高也較高，降雨持續時間也將更持久，各地天氣不穩定，目前西半部地區、大台北地區降雨較為顯著，且雨勢可能持續到傍晚後，比一般午後雷陣雨持續時間更長。

    張竣堯提醒，氣象署持續發布大雨特報，台中以北、南投、嘉義以南地區及各地山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風、溪水暴漲及冰雹，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

    中央氣象署則指出，明日隨著冷心低壓遠離，台灣附近水氣減少，明後兩天午後雷陣雨範圍縮小，西半部地區、山區仍有午後短暫雷陣雨，但整體偏向山區、西半部近山區為主，其中週五的雨區以山區為主。

    西半部地區、大台北地區今日午後有密集閃電分佈。（取自中央氣象署官網）

    西半部地區、大台北地區今日午後有密集閃電分佈。（取自中央氣象署官網）

