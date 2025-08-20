為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    申請屋損慰助五花八門 夫妻分門牌、兄弟姊妹各申請10萬 基層審核頭大

    台南市府啟動跨局處支援，加速屋損慰助金發放。（記者洪瑞琴攝）

    2025/08/20 15:16

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市府為加速屋損慰助金發放，啟動跨局處支援並利用週末加班趕工，目前已核撥逾6億元、達7成進度。不過基層承辦人員直言，遇到不少「五花八門」申請案例，讓審核速度受到挑戰。

    有民眾房屋受損不到20平方公尺，卻申請超過20平方公尺以上、欲領取10萬元慰助金；也有傳統老屋「一戶多門牌」，同一戶籍下的4名兄弟姊妹，各自申請10萬元。甚至有夫妻利用相鄰門牌分頭申請，災損範圍卻是一樣的。另有案件提供的災損照片明顯輕微，卻填報超過20平方公尺，甚至有人拆屋一半後，聲稱是颱風所造成。

    第一線公所人員坦言，「書面審查就能發現一些誇張情況」，有些申請案明顯不符實情，有爭議案件得逐案會勘，導致影響審核進度延緩，還出現民眾檢舉的情況。

    依補助規定，屋損20平方公尺以下、確有居住事實者可補助1萬元，非居住空間則為5千元，20至100平方公尺補助5萬元、非居住空間補助2萬5千元，100平方公尺以上則補助10萬元、非居住則5萬元。是否屬於居住空間，相差一半。卻有民眾將工寮、草寮申報成生活空間。承辦人員無奈表示，從水電費單就能看出端倪，「這怎麼核得下去發錢？」

    南市府民政局長姜淋煌表示，慰助金審核秉持「從寬、從速、從簡」原則，先收件、受理、撥款，再進行查核，以加快救助金發放速度。但他也強調，必須依法「從實」辦理，才能確保有限資源與社會善款發揮真正效益，尤其不少災區傳統三合院一門牌多戶雖可申請，仍需依實際居住範圍與受損面積核發。

