好貼心！嘉縣推「公廁APP」解決民眾內急窘境

新推出的「嘉義縣環保局公廁APP」超級貼心。（嘉義縣環保局提供）

2025/08/20 14:59

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣環保局為改進環境衛生與髒亂問題，在特定區域運用科技執法24小時錄影蒐證，發現隨地便溺者竟高達61％，這個驚人結果，凸顯車上內急者的窘境。為解決這個問題，嘉義縣環保局貼心開發「公廁APP」，涵蓋全縣列管的1412座公廁，只要下載安裝APP可就近如廁，避免貪圖方便被開罰單。

環保局指出，在交流道下、重點道路等特定區域架設的太陽能全天候監視器，自去年3月至今年7月已取締4026件違規，其中亂丟菸蒂約佔14％，隨地便溺有61％，環保局考量長者與幼童外出如廁需求，以及民眾外出工作，到了不熟悉的環境偶有內急，今年度完成開發「嘉義縣環保局公廁APP」，涵蓋全縣列管的1412座公廁。

環保局長張輝川說，在開啟定位服務及連線上網的狀態下，進入APP資料即可自動更新為最新版本，並於地圖上顯示當下周邊公廁，「公廁列表」可依照自身需求搜尋「親子廁所」、「無障礙廁所」等類型，大幅提高即時性、便利性。

出門在外難免有如廁需求，尤其全家大小一同出遊時，下載「嘉義縣環保局公廁APP」，無論何時何地，輕鬆掌握身邊公廁資訊，每一次出行更加舒適愉快，也請鄉親利用APP「請留下評分」功能，進行公廁評分、留下寶貴意見，環保局也將請管理單位儘速改善。

嘉義縣環保局錄影蒐證影響環境髒亂行為，發現隨地便溺者竟高達61％。（嘉義縣環保局提供）

