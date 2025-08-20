農水署會勘雲林5鄉鎮9條農水路 改善經費逾3000萬

立委劉建國（右4）及農水署雲林管理處處長林富元（右3）等人會勘農水路。（記者鄭旭凱攝）

2025/08/20 14:47

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕雲林農村農水路常見水路不順且路面破損等問題，立法委員劉建國今天請農業部農水署官員會勘大埤、褒忠、台西、東勢、麥寮等5鄉鎮共計9條農水路，爭取3000多萬元的改善經費，希望達到「路平水通」的境地。

今天有農水署組長孫維廷、農水署雲林管理處處長林富元及多位民進黨議員及鄉長參與會勘。褒忠鄉長陳建名表示，水利灌溉溝分線旁的道路長期未鋪設柏油，雜草叢生，乾天塵土飛揚、雨天泥濘難行，嚴重影響住戶生活品質；東勢鄉長張健福則說，鄉內多條農水路多年未修繕，導致水路阻塞、路面損壞，危及農民收成。

孫維廷指出，9條農水路工程經費總計3000多萬元，劉建國在立法院鼎力支持農業部預算，讓基層農業建設得以推動；林富元表示，未來將持續推動後續改善，提供農民更完善的設施。

今天參與會勘者還包括縣議員林文彬、蔡永富、顏嘉葦及多位地方代表、村里長等。劉建國表示，這9條農水路工程將於明年過年前陸續完成，讓雲林的農民擁有更安全、便利的耕作與生活環境。

灌溉溝分線旁雜草叢生。（記者鄭旭凱攝）

