高鐵新世代列車外型曝光！橘黑塗裝超帥氣 2027年上線

高鐵未來將引進的新世代列車N700ST外觀。（圖由高鐵公司提供）

2025/08/20 14:48

〔記者吳亮儀／台北報導〕台灣高鐵公司今天（20日）發表新世代列車外觀！高鐵公司籌備引進新世代列車，和日本新幹線使用的車型一樣。新車型號確定將命名為「N700ST」，其中的「T」代表「Taiwan」。外觀設計則承襲第一代列車「700T」的精神，保留前後世代車隊形象的一致性與延續性。

高鐵公司今天（20日）公布，目前第一組「N700ST」列車最快今年年底即將開始塗裝。N700ST延續700T橘黑配色的強烈對比，同時針對新一代車體曲線進行細緻調整，車頭以明亮白色為主體，橘、黑雙色曲線自車頭交會後，平行延伸至車身側面，比例、曲率與斜率皆經縝密計算，以確保線條與車體曲度的完美平衡。

台灣高鐵新世代列車以JR東海道新幹線新款車型「N700S」為參考系統，依據台灣高鐵的服務需求與品牌形象進行外部塗裝、內部配置與功能之調整設計，因此將列車型號定為「N700ST」，以象徵車輛系統的台灣在地化。

高鐵公司表示，第一組N700ST正在趕工製造中，預計2026年8月運送抵台，進行靜態及動態測試，2027下半年正式投入營運；12組N700ST列車上線後，預估尖峰發車能力將可提升約25%。

高鐵公司表示，各項準備工作也正順利進行，包括左營基地增建第二檢修廠、燕巢總機廠改建、台北車站月台門改建，以及人員訓練、營運服務調整等，從硬體面到軟體面，全方面做好迎接N700ST的準備。

根據高鐵公司規劃，新列車N700ST具有輕量化、高性能、節能、舒適等特點，並將配置全彩LCD車內資訊顯示、到站燈光提示、雙層行李架、具充電設備的包覆性座椅，並提升降噪、減震性能，提供旅客更舒適的旅運品質。

此外，列車上的哺（集）乳室將新增洗手台、衣帽鈎與嬰兒座椅，輪椅席數量則將由現行高鐵列車的4席增加到6席，並設置輪椅固定裝置，希望讓無障礙旅客，同樣享有美好又安全的高鐵旅程。

高鐵未來將引進的新世代列車N700ST外觀。上圖為現有的700T列車，下圖為新世代列車N700ST。（圖由高鐵公司提供）

