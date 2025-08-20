出國搭機飛10小時怎麼打發時間？ 網友答案一面倒

不少人搭機出國時，如果沒有事前申辦機上網路服務，會盡可能找各種方式方式度過飛行時間。示意圖。（彭博）

2025/08/20 20:39

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕暑假出國人潮多，近來有網友表示，他發現自己搭機時間長達10小時，很好奇該做些什麼事情，才能打發掉這段時間，該文一出，隨即掀起眾人熱議與提供多種建議，其中最多人推薦的就是「睡覺」。

該名網友日前在PTT以「飛機上適合做什麼消遣時間？」為標題發文，透露自己近期久違出國，未料搭機時間居然長達10小時，因為他沒有預算申辦飛機Wi-Fi網路服務，原本計畫帶筆電打電動，最後因背包塞不下作罷。對此，不知道該如何在飛機上做什麼消磨時間的原PO，決定上網求救廣大網友們。

請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，不少網友紛紛留言建議說，「手機看電子書」、「電影或玩遊戲啊」、「傳統航空有院線片吧」、「整理手機裡面的相片」、「不是廉航的話有電影能看吧」、「不是有電影可以看嗎？最慘就沒中文字幕而已」、「看風景，曾經在飛機窗邊看過晚霞、積雨雲、彩虹、光環」。

其中，最多網友提出的建議是在飛機上「睡覺」，「睡覺最快」、「睡覺調時差」、「唯一推薦睡覺」、「10小時而已，睡覺吧」、「看書+睡覺，慢慢調時差啊」、「看電影、睡覺、吃東西、聽音樂，差不多就這些，玩遊戲的話，掌機的需求就很適合了」、「長途飛行睡覺不可惜。不睡覺，可惜的是你抵達之後的行程跟時差問題，會很累沒法玩，長途飛行能睡就睡，不然到達當地之後會痛苦」。

