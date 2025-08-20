為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    「寶山森林綜合公園」第1期改造工程今天開工

    新竹縣寶山鄉改造原來的生態公園朝「寶山森林綜合公園」方向優化，鄉長邱振瑋（中）今天率領眾人為第1期「公園入口拓寬及坡道新建工程」開工動土典禮祈福。（圖由寶山鄉公所提供）

    新竹縣寶山鄉改造原來的生態公園朝「寶山森林綜合公園」方向優化，鄉長邱振瑋（中）今天率領眾人為第1期「公園入口拓寬及坡道新建工程」開工動土典禮祈福。（圖由寶山鄉公所提供）

    2025/08/20 14:44

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣寶山鄉改造原來的生態公園朝「寶山森林綜合公園」方向邁進，第1期「公園入口拓寬及坡道新建工程」於今天舉行開工動土典禮，未來完工後將成為竹科跟寶山鄉親休閒、運動、以及療育等多樣功能的全新「城市森林花園」，更朝成為大新竹休憩新地標的方向前進。

    寶山鄉長邱振瑋說，這個改造工程總共分3期推動，今天開工的第1期工程總經費為1,682萬元，工期預計150日曆天，主要針對公園北側入口進行全面改善。後續設計中的第2期要打造的是全齡共享的場域，會特別打造「親子自然森林遊戲場」，計畫經費4500萬。而還在規劃中的第3期則鎖定青少年，將提供他們1個就近就能探索的「森林體能訓練遊戲場」。

    邱振瑋說，由於寶山生態公園過去邊坡圍牆阻隔，導致入口視線不佳、空間封閉，不僅視覺壓迫感強，也形成治安死角。這次工程將把原有狹窄入口拓寬為迎賓大廣場、10公尺寬的入園道，視線通透，有助提升整體空間感與安全性。

    此外，原本陡峭的階梯步道也將改建為4公尺寬的多功能景觀步道，提升通行友善度，也具備維修與緊急救災救護車輛通行功能。未來除可舉辦假日農產市集、藝文活動，也具備遠眺寶山與竹科風景的視野優勢，成為民眾休憩賞景的新去處。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播