「寶山森林綜合公園」第1期改造工程今天開工

新竹縣寶山鄉改造原來的生態公園朝「寶山森林綜合公園」方向優化，鄉長邱振瑋（中）今天率領眾人為第1期「公園入口拓寬及坡道新建工程」開工動土典禮祈福。（圖由寶山鄉公所提供）

2025/08/20 14:44

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣寶山鄉改造原來的生態公園朝「寶山森林綜合公園」方向邁進，第1期「公園入口拓寬及坡道新建工程」於今天舉行開工動土典禮，未來完工後將成為竹科跟寶山鄉親休閒、運動、以及療育等多樣功能的全新「城市森林花園」，更朝成為大新竹休憩新地標的方向前進。

寶山鄉長邱振瑋說，這個改造工程總共分3期推動，今天開工的第1期工程總經費為1,682萬元，工期預計150日曆天，主要針對公園北側入口進行全面改善。後續設計中的第2期要打造的是全齡共享的場域，會特別打造「親子自然森林遊戲場」，計畫經費4500萬。而還在規劃中的第3期則鎖定青少年，將提供他們1個就近就能探索的「森林體能訓練遊戲場」。

邱振瑋說，由於寶山生態公園過去邊坡圍牆阻隔，導致入口視線不佳、空間封閉，不僅視覺壓迫感強，也形成治安死角。這次工程將把原有狹窄入口拓寬為迎賓大廣場、10公尺寬的入園道，視線通透，有助提升整體空間感與安全性。

此外，原本陡峭的階梯步道也將改建為4公尺寬的多功能景觀步道，提升通行友善度，也具備維修與緊急救災救護車輛通行功能。未來除可舉辦假日農產市集、藝文活動，也具備遠眺寶山與竹科風景的視野優勢，成為民眾休憩賞景的新去處。

