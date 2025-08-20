8/24淡水民歌演唱會、煙火秀 淡海輕軌班距加密

配合民歌演唱會活動，新北捷運公司即日起推出「民歌時光NFC一日票」。（記者賴筱桐攝）

2025/08/20 14:32

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府舉辦「淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」活動，「下一站，憶起唱民歌」演唱會將於8月24日登場，搭配煙火秀，預計湧入大批人潮。新北捷運公司將調整淡海輕軌營運模式，當晚6點起綠山線暫停行駛，藍海線加密班距，縮短至3到6分鐘1班車，協助疏運旅客。

新北捷運公司指出，前2場煙火秀吸引大量旅客到訪，淡海輕軌2日共疏運近5萬人次，較當月同期增加75%，為因應8月24日民歌演唱會及施放煙火活動，淡海輕軌配合調整綠山線及藍海線營運模式，24日下午2點起，綠山線班距調整為每30分鐘1班，並於晚間6點起暫停綠山線列車行駛，改由免費接駁公車服務，班距7至8分鐘1班，路線自濱海沙崙站（V09）行駛至崁頂站（V11）；藍海線運能全開、全線運轉，維持每3至6分鐘一班車，協助疏運觀賞煙火及返程的旅客。

新北捷運公司表示，今年是民歌50週年，淡水是民歌發源地之一，即日起至9月7日打造一系列乘車體驗，推出「民歌時光NFC一日票」，當日可無限次搭乘淡海輕軌，並透過手機感應收聽民歌小故事，紅樹林站與淡水漁人碼頭站也分別搭建「歌詞時光通道」與「民歌西餐廳」佈景，供旅客拍照打卡，還有民歌時光主題列車、列車進站及車廂廣播等，旅客搭乘輕軌彷彿進入時光隧道，回憶經典民歌年代。

「下一站，憶起唱民歌」演唱會邀請九天民俗技藝團、藝人南方二重唱、徐哲緯、殷正洋、黃韻玲、萬芳、廖柏青、謝宇威等人演出，結合煙火秀，打造經典懷舊的夏日盛典。

淡海輕軌沿線打造民歌西餐廳佈景，帶領乘客回憶民歌經典年代。（記者賴筱桐攝）

