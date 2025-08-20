PLG新球隊欲以竹市為主場卻碰壁？ 議員批市府無心推動運動賽事

職籃PLG新球隊欲以新竹市立體育館為主場卻碰壁？（記者洪美秀攝）

2025/08/20 15:06

〔記者洪美秀／新竹報導〕PLG新球隊有譜？有新竹籃壇人士指出，PLG副會長陳建州近日和洋基工程老闆到新竹市拜會，並有意組新球隊，落腳新竹市立體育館，成為PLG第4隊，卻因竹市府稱體育館場明年要整修無法出借場地而碰壁。

市議員陳建名說，竹市光復高中享有HBL二連霸佳績，今年民富國小更勇奪全國聯賽冠軍，有相當好發展三級籃球及運動賽事的條件，卻因市府態度消極而喪失機會，感嘆高虹安上任後，3年來不僅棒球場被當政治提款機未改善，棒球迷一場賽事都看不到，連職籃聯盟主動叩門也婉拒，突顯市府對運動賽事發展根本不在意。

市府教育處表示，近期確實有多個籃球聯盟向市府洽詢場地租借事宜，樂見各職業球隊投入體育推廣，帶動正向發展，市府也期待更多球隊及單項賽事能選擇在新竹舉辦，此次市府爭取教育部體育署4500萬元經費，將進行主場館的燈光、LED大螢幕與記分板增設，以及空調設施與無障礙設施改善工程，相關場地租借事宜還未確認。

陳建名表示，竹市基層籃球隊近年來表現亮眼，除光復高中籃球隊已經是HBL甲組固定四強球隊外，民富國小更在今年勇奪全國聯賽冠軍。若有職業聯盟、球團進駐城市運動場館，對一個城市無論是基層籃球運動、相關產業發展、城市行銷都將是利多大加分。

如今面對職業聯盟主動叩門，竹市府維持一貫消極態度，推三阻四，高虹安、邱臣遠之流對於竹市就是吃乾抹淨，想消費的消費、愛出國就出國，這些基層運動發展人員及竹市的運動愛好者只能自立自強、自求多福。

新竹市議員陳建名批市府無心推動運動賽事。（記者洪美秀攝）

