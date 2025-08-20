為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台南市區漁會放流1萬尾魚苗 漁民組巡守船隊守護海洋生態

    南市區漁會攜手農業局在安平漁港放流魚苗。（南市區漁會提供）

    南市區漁會攜手農業局在安平漁港放流魚苗。（南市區漁會提供）

    2025/08/20 14:49

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市區漁會今天與南市農業局攜手於安平漁港舉辦「台南䲜（ya）贔（bi）產業文化─魚苗放流及產業復育活動」，活動現場實地放流鳳螺苗及1萬尾布氏鯧鰺魚苗，以實際行動復育海洋資源，並呼籲漁民不要捕撈魚苗、螺苗、蟹苗及抱卵母蟹，確保漁業永續發展。

    南市區漁會理事長方裕豐表示，台南安平沿海因地形特殊，加上外海擁有全台灣最大的浮棚式牡蠣養殖區，海洋資源條件得天獨厚，長年為南部重要漁場。近年漁民普遍感受到漁獲減少，主動向漁會建議啟動海洋復育計畫，並成立海洋巡守隊，自發培養保育志工，展現守護海洋的責任感與行動力。

    漁會總幹事林鈺昕說，面對資源漸失的困境，漁會除推動魚苗復育，也積極整合產官學力量，擘劃沿近海捕撈產業的永續願景。未來將持續打造「漁場管理、巡守監測、捕撈規範、教育推廣」的復育體系，建構以社區為核心、在地為主體的海洋資源治理模式，讓漁民成為保育的主力。

    南市農業局漁港所所長張順德表示，近年來，氣候變遷、過度捕撈與海洋污染等因素，嚴重衝擊海洋生態系統，導致漁業資源快速枯竭。市府積極推動海洋保育與復育措施，包括定期魚苗放流與棲地修復，並喚起全民共同守護海洋的意識。

    南市漁民主動向漁會建議復育計畫，並成立海洋巡守隊，守護海洋生態。（南市區漁會提供）

    南市漁民主動向漁會建議復育計畫，並成立海洋巡守隊，守護海洋生態。（南市區漁會提供）

    南市區漁會與南市農業局攜手進行漁苗放流及推動海洋復育。（南市區漁會提供）

    南市區漁會與南市農業局攜手進行漁苗放流及推動海洋復育。（南市區漁會提供）

