    首頁　>　生活

    沙鹿區公托備取達170位 晉江幼兒園閒置空間「轉型公托」有譜

    沙鹿區晉江幼兒園校舍閒置，將以「轉型公托」為目標。（記者張軒哲攝）

    沙鹿區晉江幼兒園校舍閒置，將以「轉型公托」為目標。（記者張軒哲攝）

    2025/08/20 13:45

    〔記者張軒哲／台中報導〕台中市沙鹿區公托長期供不應求，今年度僅能收托25名幼兒、備取卻高達約170位，顯見沙鹿公托量能嚴重不足，沙鹿區晉江幼兒園自8月起校舍閒置，台中市副議長顏莉敏今日邀集相關單位到場會勘，要求市府應明確以「晉江幼兒園轉型公托」為目標，務必於9月底提出相關配套與時程，讓公共托育在沙鹿有更多可能。

    沙鹿區近年外來人口增加，不少是年輕夫妻居住，民眾陳先生說，從梧棲老家搬到沙鹿購屋居住，夫妻是雙薪家庭，面對房貸壓力，也不敢生育第二胎，女兒若就讀公托，可減輕壓力。

    顏莉敏表示，「候補170位」不是冷冰冰的數字，而是年輕家庭承受的真實壓力，也是市府必須正面回應的責任，公共空間不能空轉，最有效的活化，就是把地方急需的公共托育服務導入，讓沙鹿的公托能以最快速度增加收托名額。

    她強調，晉江園址條件成熟且轉型公托環境單純，市府應儘速召集跨局處工作小組，設定清楚目標與檢核指標，提出可行方案、時間表與分工機制，回應沙鹿地方對公托政策的期待。

    台中市府社會局說明，晉江幼兒園一樓約110平方公尺、二樓則約127平方公尺，目前依規若超過200平方公尺建物臨路需有8米寬，初步評估若使用一個樓層大約可增加收托約12名孩童，但詳細的情形仍需待建築師現場場勘後方能更臻完善，將於9月底前提出晉江幼兒園轉型公托的相關評估計劃。

    沙鹿區晉江幼兒園校舍閒置，將以「轉型公托」為目標。（記者張軒哲攝）

    沙鹿區晉江幼兒園校舍閒置，將以「轉型公托」為目標。（記者張軒哲攝）

