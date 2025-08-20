丹娜絲風災1個月後 台南屋損慰助金突破6億 核撥率衝近7成

南市府秘書長尤天厚說明災後復原工作進度。（記者洪瑞琴攝）

2025/08/20 13:49

〔記者洪瑞琴／台南報導〕丹娜絲颱風重創台南，至今已過1個月，復原腳步仍在全速推進。台南市政府今（20）日召開災後進度說明會，由秘書長尤天厚主持，他指出，全市受理屋損慰助金申請件數已突破3.6萬件，截至昨（19）日，已核發超過2.3萬件、金額逾6億元，核撥率逼近7成，市府正加快審核腳步，盼讓受災戶及早收到補助、安心重建。

從核撥情形來看，屋損面積20平方公尺以下的案件最多，超過1.5萬件、金額達1.5億元；介於20至100平方公尺的案件約7千件，核撥金額達3.3億元；至於100平方公尺以上的較大損害案件，約有1300件，已撥款1.2億元。

除了金援，市府也同步推動生活機能復原。丹娜絲風災一度造成南天有線電視2906戶訊號中斷，所幸截至昨日已全數修復，居民生活逐步回歸正軌。

房屋拆除方面，市府規劃兩種協助方案：其一，由市府媒合工班進場拆除，弱勢與一般戶皆免付費；其二，若屋主選擇自行找工班，且能在9月30日前完成拆除，可申請2萬元補助。無論採取哪種方式，都須先向區公所提出申請，再由自來水公司與台電協助斷水斷電，確認安全後啟動拆除。

尤天厚提醒，受災民眾務必把握時效，盡早辦理，才能順利獲得補助或享有免費代拆服務。他強調，市府會持續與災民站在一起，確保每一分補助都能真正發揮安定民心的力量。

