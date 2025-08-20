竹北市民活動中心綜合大樓力拚使照過關 9月地下停車場開放使用

竹北市公所宣布，該市市民活動中心綜合大樓正力拚使照過關，計畫9月要開放地下停車場供使用。（竹北市公所提供）

2025/08/20 14:12

〔記者黃美珠／新竹報導〕拆除重建牛步的新竹縣竹北市民活動中心綜合大樓今天傳出好消息，竹北市公所表示，消防安全查驗已經過關，卡關多年的鄰損爭議也於8月中正式化解。公所已向縣府申請使用執照，力拚在8月底前取得，9月要開放地下停車場。公所強調，取得使照後，公所將盤點過去發生過的問題如：施工工期疑慮、物價調整爭議以及設計圖說疏失等，將興訟跟營造公司對薄公堂。

公所表示，這個興建工程備受市民期待卻存有7大項問題，以致延宕多時，甚至讓公所背負罵名。2020年12月初開工後因水電等項目清圖後單價和數量存在差異，經3次變更設計，直到去年1月底才竣工。

請繼續往下閱讀...

但在申報主結構竣工時，卻發現發包階段存在減項錯誤，缺少安全指示跟標示等必要設備。隨後又出現材料與設計圖不符、變更設計引發履約爭議、疫情衝擊工期、建材價格飆漲、3樓樓板過低必須變更建照、以及沒有設置公共藝術等問題。

公所主任秘書陳家緯說，這2年公所團隊逐一克服前述問題後，卻發生興建時造成鄰房龜裂受損，在營造公司未妥善處理下，導致影響使照申請時程。雙方先後歷經調解、縣府「建築爭議審議委員會」等程序，最後終在公所協助調解後，終於在8月13日達成和解。

後續取得使照後會開始進行室內裝修工程，地下1是停車場、1到2樓圖書館、3到4樓暫定為竹北市民代表會、5樓調解室及多媒體視聽室、6樓里民活動中心竹義館、7樓市民大禮堂，計畫9月就可開放地下停車場供使用。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法