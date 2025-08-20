為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    農曆7月前台南社宅首批入住 「宜居仁愛」 搶頭香

    「宜居仁愛」社宅完工，租戶們可在農曆7月前入住。（記者吳俊鋒攝）

    「宜居仁愛」社宅完工，租戶們可在農曆7月前入住。（記者吳俊鋒攝）

    2025/08/20 13:58

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南持續推動社會住宅，首批完工的「宜居仁愛」，已經開始辦理入住，趕在農曆7月前可以搬新家，市長黃偉哲今天專程為租戶獻上喬遷賀禮，並提供摸彩，炒熱氣氛。

    黃偉哲說，台南社會住宅政策始於總統賴清德擔任市長時期規劃，他接棒後全力推動，陸續開工、移交，最先完工的「宜居仁愛」，提供高品質的生活環境與公共設施，也有附帶家具，讓租戶拎著一卡皮箱，就可以輕鬆住進去，現址共提供75戶，目前已有4成搬入。

    市府都發局今天在大廳為租戶舉辦入住儀式，邀請樂團表演，並安排摸彩活動，由市議員穎艾達利、陳皇宇、郭鴻儀等陸續抽出幸運的民眾，致贈禮券，現場也備有咖啡、甜點等，讓鄰居們聯誼，相互認識，氣氛熱烈，洋溢著喬遷的喜悅。

    抽到頭獎的黃仁德，住在4樓的單人房，每個月租金5500元，直誇比坊間行情便宜了將近一半，且可以享用全新的設備，這樣的社宅品質，頗為滿意，雖然已有部分家具，他還要再買冰箱與洗衣機。

    租戶吳淑慧從安平區搬入宜居仁愛，住的是3房，有附冷氣、衣櫃等家電與家具，不必再張羅太多東西，減輕負擔，雖然離夫婿上班的地方較遠，但社宅的整體設施與格局，都令人滿意。

    黃偉哲也親自獻上祝福，希望大家在台南都能安居樂業，並致贈每戶「推車」入住禮，無論搬家、露營、買菜等都好用，他強調，市府積極推動社宅，陸續規劃興建，分布於仁德、永康、北區、東區等地，增加供給。

    黃偉哲強調，推動社宅，責無旁貸，更是對市民的承諾，而今天的入住，為營運的里程碑，以及台南實現「居住正義」的重要一步，希望讓每位努力生活的市民，都能有安穩的生活空間，提升幸福感。

    都發局長林榮川表示，截至今年7月，已規劃、興建的社會住宅有1萬1188戶，其中仁德的「宜居仁愛」與永康的「宜居成功」等2案共184戶進度較快，「宜居仁愛」已有租戶入住，「宜居成功」則完成抽籤，準備簽約，下個月可以搬遷，而「宜居小東」預計今年第4季公告招租。

    林榮川提到，「宜居仁愛」曾榮獲2022年國家卓越建設獎，採通用設計，提供1至3房多種房型，設有無障礙住宅層，考量不同年齡層與家庭型態的需求；為減輕住戶的搬遷負擔，市府配備冷氣、廚具、床架、衣櫃等基本家具，可以輕鬆地展開新生活。

    「宜居仁愛」社宅完工，首批租戶入住。（記者吳俊鋒攝）

    「宜居仁愛」社宅完工，首批租戶入住。（記者吳俊鋒攝）

    「宜居仁愛」社宅完工，市長黃偉哲為租戶送上入住禮。（記者吳俊鋒攝）

    「宜居仁愛」社宅完工，市長黃偉哲為租戶送上入住禮。（記者吳俊鋒攝）

    熱門推播