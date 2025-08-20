自行解鎖技能 綠島寵物搭車環島、搭船一日遊

「方塊」容易與人混熟，但牠本來是被綁著到處遛。（擷取自民宿臉書）

2025/08/20 14:20

〔記者劉人瑋／台東報導〕民眾PO文遇到了自動上車的柴犬，這隻是台東綠島的柴犬「方塊」，常搭順風車環島，其實是牠太不喜歡被綁，飼主本只是想讓牠在民宿附近繞繞、放風而已。綠島民眾表示，島上飼主常常把貓、狗綁好就以為寵物能乖乖在家，但寵物上島「像是開啟新技能一樣」，開鎖、解繩套是日常，有時還會搭船到台灣一日遊。

本來方塊也是綁上牽繩被主人帶著到處遛，未料後來卻愛上自由的感覺，回家被綁又哀嚎到眾人皆知，飼主無奈任其在住家附近到處跑，想不到牠卻到處找機車搭順風車，展開「環島狗生」。

請繼續往下閱讀...

飼主說，一開始擔心牠不會乖乖與人相處，暗中觀察一陣子後，才放心讓牠到處散步，沒想到牠卻愈跑愈遠到處攔車，有時自己在海邊看牠衝浪、玩水、在路上遇牠又搭車，只能連忙將牠抓回家，但料想牠個性難改，所以僅在旅遊旺季、遊客眾多時才完全禁止牠外出，但即使如此，還是有許多人找上門要帶牠環島。

比較誇張的是，有次方塊還跟著遊客排隊上船，到了台東市後才透過頸圈找到飼主，剛好有小幫手進島才順便帶回。只是這對綠島人來說，方塊「弱了點」，港口有些狗早上搭船到本島，下午再搭末班船回家吃飯「一切自動、不需安排的一日遊」，綠島的貓狗都有些特殊技能，特別是綁起來後、自己開鎖、解繩套的又實在不少。

翁小姐說，就算遛完狗、綁起來，牠還是一副痛苦模樣，但也不想見牠與人發生衝突或闖禍，自己也是觀察牠幾次能和善的與陌生人相處才稍微安心、予其自由，希望往後大家見到牠要搭車時，若不喜歡狗，可以請牠下車，若是闖禍，也請來電通知帶回管教。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法