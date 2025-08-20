美國水果變便宜了 好市多藍莓跌價近5成

好市多美國藍莓跌價吸引會員搶購。（記者黃旭磊攝）

2025/08/20 13:21

〔記者黃旭磊／台中報導〕受美國開徵關稅影響，消費者發現好市多美國藍莓、水蜜桃及蜜李創下近3年新低價，其中，好市多台中店（南屯區）空運美國藍莓，標價259元（510克），去年3月同商品曾賣到499元，而全聯美國「頂級櫻桃」也賣到百元以下，台中精密園區理事長林守堂說，「美國水果真的變便宜了。」

好市多會員向本報表示，這幾天去逛南屯好市多，發現空運美國藍莓259元（510克）、美國水蜜桃679元（1.8公斤），還有美國蜜李229元（1.3公斤），多年來沒看過這麼便宜的美國水果，懷疑受到川普重稅影響，中國對美農產課高稅回應，「水果都銷到台灣來」。

台中市精密機械科技園區廠商協進會理事長林守堂說，美國進口櫻桃，在台灣1斤都至少300元起跳，但受美中關稅戰影響，中國對美國櫻桃課徵進口關稅高達到58%，讓美國櫻桃改輸往越南、香港及台灣，「住家附近櫻桃賣到200元左右」。

記者訪查，美國藍莓標價259元（510克），去年3月同商品曾賣到499元，跌幅近5成，而美國水蜜桃679元（1.8公斤），去年6月賣到729元，美國蜜李229元（1.3公斤），前年售價349元。

好市多今天表示，Costco持續致力於提供會員高品質商品，與優質購物體驗，同時維護會員權益也是Costco不斷努力方向，商品售價也是我們持續且固定檢視的項目。

全聯美國「頂級櫻桃」賣到百元以下。（記者黃旭磊攝）

