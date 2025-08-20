為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    八卦山靈異傳奇聖地！ 彰市七壙遊客中心開工

    七壙遊客中心新建工程今天開工動土。（記者湯世名攝）

    七壙遊客中心新建工程今天開工動土。（記者湯世名攝）

    2025/08/20 13:38

    〔記者湯世名／彰化報導〕斥資5238萬元的彰化市八卦山「七壙遊客中心」新建工程，今天（20日）由市長林世賢等人開工動土；遊客中心對面的七壙古墓，還有一段驚悚的靈異故事傳奇，30多年前，大家樂簽賭風潮盛行時，還有不少樂迷瘋狂前往「逼明牌」，現已轉變為民眾休閒泡茶聊天的好去處。

    林世賢表示，彰化八卦山生態旅遊資源豐富，位於遊客如織的八卦山風景特定區，地理位置優越，區內有桃源里森林步道、龍鳳谷步道、一線天、賞鷹平台等生態景點，七壙古墓亦是民眾泡茶聊天的據點，周邊景觀餐廳林立，可謂是彰化人的後花園，為推廣八卦山的美好，市公所規畫遊客中心，期能推廣在地人文與生態特色，更可讓往來遊客有個休憩好去處。

    遊客中心對面的七壙古墓，有一段驚悚的靈異故事傳奇，相傳清道光3年（西元1823年），地方從鹿港請來有7名戲班的布袋戲，到「阿彌陀佛崁」表演，卻有扮演老僧的戲班突然口念「阿彌陀佛」，造成無法止住，一直演不完，7人恐懼萬分，不顧收拾拔足狂奔，翻山越嶺約1公里，在草慈埔（草子埔）力竭而亡，地方將7人收屍合葬在同一墓塜，就是七壙（墓穴）的由來。

    七壙遊客中心規劃為一棟3層樓建築物，1樓規劃為旅遊服中心、商業空間，2、3樓則有社區活動空間及遊客服設施，配合現有環形步道，可遠眺八卦山及彰化市風景，未來也會納入七壙古墓傳奇，吸引更多遊客造訪。預計明年10月完工。

    七壙遊客中心新建工程正面示意圖。（圖由市公所提供）

    七壙遊客中心新建工程正面示意圖。（圖由市公所提供）

    七壙古墓有一段靈異傳奇。（記者湯世名攝）

    七壙古墓有一段靈異傳奇。（記者湯世名攝）

    林世賢述說七壙遊客中心附近的古墓傳奇。（記者湯世名攝）

    林世賢述說七壙遊客中心附近的古墓傳奇。（記者湯世名攝）

