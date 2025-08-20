台南郵局攜手南家扶中心募助學金 18年愛心不間斷

南家扶秋季助學特賣會在台南4郵局同步開賣。（記者蔡文居攝）

2025/08/20 13:21

〔記者蔡文居／台南報導〕南台南家扶中心2025年秋季助學特賣會今天在台南4郵局開賣，預計新學期將發放730萬元助學金，給予730位家扶弱勢學子。台南郵局18年來無償提供場地支持南家扶中心的助學特賣會，幫助經濟弱勢家庭的孩子能安心上學、勇敢逐夢。

南家扶2025年秋季助學特賣會今天在台南成功郵局一樓大廳登場，特賣會於8月20日（三）至8月21日（四）上午9點至下午4點半，同步在台南市成功郵局、永樂郵局、原佃郵局及安南郵局舉行。現場提供各式生活用品、玩具、美食等超值商品，所有收入全數用於支持家扶兒的學習費用。

這次助學特賣會由南台南家扶中心扶幼委員會主委康登春、南家扶中心主任李保良及台南郵局代表攜手啟動，並獲得多家企業與善心民眾的熱情響應。南家扶主任李保良特別感謝台南郵局18年來無償提供場地支持，以及來自各行各業的企業與善心人士踴躍參與。

南家扶表示，今年參與捐助特賣會的愛心夥伴包括台南郵局、南寶樹脂基金會、台鹽實業、奇美家電、台南市護理師護士公會、寓見芯花工作室、合成帆布行、益兒購玩具精品百貨、昌和毛巾工廠、宇堂科技、東富電器、廣吉食品、綠源寶企業、台南佳新電業、蝦到爆蝦餅、劍橋大飯店、艾塔菲食品、揚萱國際、錦達貿易、蒂蔻生技及小紅帽雨傘等。每一份特賣會商品背後，都是一份真摯的祝福與期待，期盼孩子們能安心上學、勇敢逐夢。

南家扶秋季助學特賣會現場提供各式生活用品、玩具、美食等超值商品，所有收入全數用於支持家扶兒的學習費用。（記者蔡文居攝）

