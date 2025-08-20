為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    嚇死人！高雄義大購物廣場肉多多連鎖火鍋店 驚見老鼠上桌啃高麗菜

    1隻老鼠攀在菜盤上啃食高麗菜，嚇壞用餐民眾。（擷取自threads@lym_.01_.16）

    1隻老鼠攀在菜盤上啃食高麗菜，嚇壞用餐民眾。（擷取自threads@lym_.01_.16）

    2025/08/20 13:36

    〔記者許麗娟／高雄報導〕有民眾近日到高雄義大購物廣場肉多多連鎖火鍋店用餐，吃到一半驚見1隻老鼠跳上桌，甚至大膽地直接對著菜盤啃食起來，顧客忍不住驚叫「唉唷！嚇死人！」「桌邊服務啊！」高雄市衛生局今（20）日前往店家稽查，針對餐桌出現鼠跡處3萬元罰鍰，業者也致歉並進行店內清消。

    民眾吃火鍋遇到老鼠上桌，嚇到將影片上傳網路社群指「吃飯遇到料理鼠王」，只見餐桌上放著鍋物、肉片和菜盤，1隻老鼠攀在菜盤上不斷啃食著高麗菜，網友也留言嘲諷「這餐應該特別美味吧！鼠王加持過」、「肉品新鮮還在吃菜呢！高品質」、「主廚在確認食材」、「主廚來盯場」、「寵物友善餐廳」、「這主廚服務周到，還有桌邊服務啊」等。

    高雄市衛生局指出，今接獲反映後立即派員前往現場查察，現場並未發現鼠跡。業者表示此案已接獲消費者反映，並坦承影片所攝地點為該店面，衛生局根據「高雄市公共飲食場所衛生管理辦法」規定，公共飲食場所之環境，不得有病媒或其出沒之痕跡，針對影片所示餐桌出現鼠跡，依食品安全衛生管理法，對業者裁罰3萬元。

    衛生局現場另發現店家作業場所紙箱應移除未保持清潔、員工物品未專區放置等缺失，飭令業者限期改善，屆期未改善，可裁罰6萬至2億元罰鍰。

    衛生局人員前往連鎖火鍋店進行環境稽查。（高雄市衛生局提供）

    衛生局人員前往連鎖火鍋店進行環境稽查。（高雄市衛生局提供）

    衛生局人員前往連鎖火鍋店進行環境稽查。（高雄市衛生局提供）

    衛生局人員前往連鎖火鍋店進行環境稽查。（高雄市衛生局提供）

