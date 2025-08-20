新北再添14座市場改造、新建 新莊第一公有市場異地改建

新莊第一公有市場規劃異地改建，將打造全日型、複合式的新型態市場。圖為完工模擬圖。（經發局提供）

2025/08/20 13:03

〔記者賴筱桐／新北報導〕市場是民眾日常生活消費的重要場所，新北市已完成共16座市場改造或新改建，將再投入近70億元，推動14座市場改造或新改建。其中新莊第一公有市場建築物老舊，已啟動改造計畫，並規劃在文高二用地異地改建，打造全日型、複合式的採買空間。

新北市長侯友宜今天在市政會議表示，新北市是全台攤商最密集、消費力最強的城市，共有22萬555家攤商，數量全國第一，市府2019年起至今已完成13座市場改造、3座新改建，公私部門投入經費12.64億元，後續再完成8座市場改造及6座市場新改建，預估民間投資25億元，政府機關再投入近31.75億元，總經費達69.39億元。

經濟發展局長盛筱蓉舉例說，新莊第一市場2020年取得攤商全數同意「異地改建」，將採市府自建，兼顧攤商經營及消費者採買需求，規劃新址落腳文高二市場用地，現有中美、美秀民有市場將配合市地重劃工程拆遷，市府協助安置在塭仔圳重劃區公六公園用地，作為臨時中繼市場，降低對攤商生計影響，未來有意願進駐新市場的攤商將輔導搬遷。

針對新莊第一市場異地改建案，盛筱蓉表示，預計地政局2026年7月啟動市地重劃拆遷，2028年上半年辦理土地點交，2029年起施工，2032年改建完成，將打造全日型、複合式的新型態市場，保留老攤商並引進文創輕食、青年創業、環保惜食等公共服務。

市場處說明，新莊第一市場原址位於新莊老街，為地上2層鋼筋混凝土建築物，闢建於1975年，建物老舊須修繕，將配合「新莊百年風貌整合計畫」改造，施作外牆拉皮、招牌統一，改善地坪水溝，預計2025年10月完成設計、2026年9月完工。

新莊第一公有市場建築物老舊，原址將啟動改造計畫。（市場處提供）

新莊第一公有市場原址啟動改造計畫，將進行外牆拉皮、統一招牌等。圖為完工模擬圖。（市場處提供）

