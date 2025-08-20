竹市疣胸琉璃蟻擴散快且會咬人 里長嘆專家的話沒用

新竹市高峰里、明湖里和祡橋里的疣胸琉璃蟻氾濫成災，里長郭朋鑫嘆專家的話及防治方法沒用。（郭朋鑫提供）

2025/08/20 14:15

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市疣胸琉璃蟻氾濫，3年前從高峰里發現後，如今包括明湖里、仙宮里、仙水里及柴橋里都出現大量蟻蹤，即使撲滅又繼續繁殖，擴散速度相當快，讓很多里長都很頭痛，每年只要天氣變暖，琉璃蟻就大量繁殖且進攻到住宅區內，不斷進化後，也出現咬人等攻擊行為，密集爬行的琉璃蟻讓人看了頭皮發麻，高峰里長郭朋鑫說，雖市府請專家進行防治，但其實專家的話沒用，籲市府開放噴藥，並在冬天進行蟻穴噴藥工作，才能在春夏達到防治效果。

市府產發處表示，疣胸琉璃蟻是台灣本土性蟻類，棲息於海拔500公尺以下山麓之竹林、雜木林、果園等處，也會在竹筒內、樹幹隙縫間、居家環境、天花板、輕隔間夾板、電箱築巢，並利用水管、電線或相連樹枝擴散進入居家環境。近期已透過投遞餌劑、維持餌劑存量及制定藥劑清消，民眾若使用長效、藥性強的殺蟲劑，無法根除蟻害，反而會把琉璃蟻越趕越遠，讓蟻害範圍更加擴大。

建議民眾使用3%硼酸混合10至20%的蔗糖水自製液態餌劑，利用螞蟻取食特性，引誘工蟻將含毒誘餌攜回巢內，或可用皂素等免登記植物保護資材噴施植株上蟻群，透過讓螞蟻窒息方式達到防治效果。環保局表示，針對民宅及居家環境周邊琉璃蟻防治據專家建議提供藥劑協助，並提供餌劑的發放給有防治需求的里長辦公室，若里民有需求可向里長免費索取。

郭朋鑫說，琉璃蟻大舉入侵住家及擴散的速度遠比專家預估的快，每次3、4萬隻的琉璃蟻，根本來不及撲滅又繁殖，專家說的防治方法根本無效，最好的方式就是噴藥，籲市府開放用藥，以免琉璃蟻氾濫成災，且琉璃蟻的侵略性越來越強，也進化到會咬人，若入侵蔓延擴散到市中心及公園等處，後果不堪設想。

