    首頁　>　生活

    外出注意！全台15縣市大雨特報 7縣市防大雷雨

    氣象署今（20）日午後對全台15縣市發布大雨特報。（圖截取自氣象署）

    氣象署今（20）日午後對全台15縣市發布大雨特報。（圖截取自氣象署）

    2025/08/20 13:03

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象署今（20）日午後對全台15縣市發布大雨特報，另發布大雷雨即時訊息，7縣市受影響，提醒民眾注意。

    氣象署下午12時40分，對台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣等15縣市發布大雨特報。

    另外，氣象署也發布雷雨編號0724：針對「南投縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至13時45分止；雷雨編號0725：針對「新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至13時45分止；雷雨編號0726：針對「台中市、南投縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至13時45分止。

    氣象署提醒，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪（河）水暴漲，排水不良區域則易發生淹（積）水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。民眾務必注意。

