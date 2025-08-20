為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    南市府秘書長：進度慢卡在屋主意願 台南屋損已簽約修繕進度破5成

    台南市府秘書長尤天厚說明修繕修度。（記者洪瑞琴攝）

    2025/08/20 14:08

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕丹娜絲颱風重創台南，災後屋損修繕成為民眾最關切的議題。南市府秘書長尤天厚今（20）日偕同市府團隊公布最新進度，登記申請修繕的3244戶中，已媒合3098戶，媒合率高達95.5%。其中完成簽約489戶，166戶正在施工、106戶已完工，整體修繕進度突破5成。

    雖然災後申請屋損慰助金高達3.6萬件，但並非全數都需工班媒合。實際登記修繕需求戶數遠少於外界想像。不過，外界仍質疑修繕牛步，甚至批評「救災不力」。工班人員無奈直言：「我們也拼到晚上點燈趕工，卻被說進度慢，真的很冤枉！」

    尤天厚指出，進度緩慢的最大關卡在屋主意願，不少民眾對建材選擇與報價金額仍在猶豫，更有傳統老屋因涉及家族共同產權，需要時間討論，並非媒合後就能立刻簽約。他強調，對於已簽約的案件而言，施工與完工比例其實已超過一半。

    工務局也說明，接獲申請後會立即派廠商勘查、丈量、報價，媒合流程並未停滯。目前簽約率不高，主要原因包括：災戶評估報價中、屋主不在本地難以聯絡、家族意見待整合、受損面積小選擇自行修復，或另找熟識包商處理；部分房屋甚至因老舊、無居住事實，災戶不願再修，也有房屋損壞嚴重、已無修繕價值，轉為拆除。

    媒合修繕概況。（南市工務局提供）

    部份災損戶非實際居住空間。（記者洪瑞琴攝）

    工班團隊作業到夜間點燈。（南市府工務局提供）

