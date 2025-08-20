宜蘭民代支持高鐵延伸方案 呼籲反對者轉為監督力量

高鐵延伸宜蘭計畫在今年7月9日通過環評初審，環境部環評大會20日針對此計畫進行最後審查，包括前宜蘭縣副縣長黃適超（左五）等宜蘭民代於環境部外召開記者會，表達支持高鐵延伸宜蘭的立場。（記者羅沛德攝）

2025/08/20 14:20

〔記者吳柏軒／台北報導〕「高鐵延伸宜蘭計畫」今（20日）在環境部進行環評大會審議，在地支持建設的前官員及民意代表北上發聲力挺，呼籲藉由高鐵打通宜蘭連貫到全台的建設，提供在地長輩及青年有便捷的交通與未來展望，更呼籲反對高鐵的一方可化為監督力量，讓擔心的問題不會發生。

前宜蘭縣副縣長黃適超說，100年前宜蘭鐵路通車，2006年國道5號雪山隧道開通，但如今國5塞得相當嚴重，高鐵交通建設是打破領地、連貫全台，從台灣頭到台灣尾的安全舒適穩定工具，回憶早期國5興建也被反對恐影響翡翠水庫，如今答案是穩定安全，至於興建經費高昂，當年台北高雄的高鐵也被嫌貴，邀請反北宜高鐵者化為監督力量，提供安心角度。

宜縣議員林麗也說，宜蘭不是次等公民，交通應對等，不是用人數多寡或預算多少來評估，宜蘭需更便捷交通連結全台；縣議員黃惠慈也說，台北跟宜蘭的產業結構跟薪資差距巨大，就是因為基礎建設差別，高度支持北宜高鐵案，未來也將督促宜縣府通盤檢討全縣交通運輸，迎接高鐵時代。

縣議員呂惠卿表示，交通平權是政府責任，宜蘭跟西部交通落差非常大，宜蘭人同樣有納稅，而高鐵造價昂貴是整體物價上漲，台灣需要平衡發展，高鐵有助宜蘭觀光、醫療及往返等，高鐵方案也非取代台鐵，而是彌補運量。

冬山鄉民代表會副主席陳鏗芳說，高鐵是全國重要建設，一定要串結宜蘭，每個鄉鎮也都準備好，未來將積極籌備都會交通網，迎接觀光客、年輕子弟，舉例國5發展20年，宜蘭進步大家都看得到。

員山鄉民代表李筱婷也說，雖然員山沒有一條鐵路經過，但堅持高鐵建設，是希望藉此契機，翻轉城鄉發展，鄉內每4人有1人65歲以上，希望交通更便捷，讓長輩快速到台北就醫。三星鄉民代表會主席陳世玉表示，高鐵是一個高速度、跨區域的交通建設，而台鐵是城鄉交通，希望高鐵跟台鐵共榮，創造更好效應，嘉惠台北跟宜蘭，也讓國內外旅客更便捷。

