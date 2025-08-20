北捷板南線尖峰調度惹民怨 新北議員呼籲兼顧新埔、板橋站的乘客權益

台北捷運調整捷運板南線平日上午通勤尖峰2班加班車載客起點，從亞東醫院站改成江子翠站，新埔、板橋站乘客怨聲載道。（周勝考提供）

2025/08/20 13:23

〔記者黃子暘／新北報導〕台北捷運公司調整板南線平日上午通勤尖峰2班加班車載客起點，從亞東醫院站改到江子翠站，引發在新埔、板橋站上車乘客的怨言，新北市議員黃淑君今天受訪表示，運輸配套不應是北捷承擔，而是應納入台鐵、高鐵一併檢討；市議員周勝考也說，這項調度方式不當，建議跨局處協調疏運方案，如加強與公車與未來的三鶯線、環狀線二期接駁整合，減輕板南線壓力。

黃淑君說，北捷將亞東醫院站加班車調度到江子翠站，北捷相關配套措施沒有落實，只是把需求轉移，形同「頭痛醫頭，腳痛醫腳」，她曾與新北捷運工程局長李政安一同觀察板南線運輸狀況，擁擠情形多在西門站就紓解，因部分旅客轉乘綠線，上不了車狀況多發生在江子翠站，可多加宣導新埔站乘客上車後儘量往車廂內部移動。

黃淑君認為，整體運輸不應是北捷獨自承擔，板橋到台北有台鐵可搭往萬華站，也有費用較高的高鐵，應是將三鐵全面性檢討，是否台鐵萬華站功能無法滿足旅客需求？高鐵移動成本是否過高？且板橋新埔地區還有環狀線新埔民生站，為何旅客多選擇北捷？此事不應只有北捷想辦法，盼各單位一同協調。

周勝考指出，板橋、新埔、江子翠均是大站，北捷卻未周全規劃與模擬，造成板橋通勤族困擾，讓人無法接受，北捷雖聲稱板南線班距已達2分鐘極限，但應靠更全面性的運輸規劃來改善。

周勝考要求北捷，應立即檢討這次尖峰時段調度不當問題，避免區段始發措施調度不當，造成前段通勤族權益被犧牲，也應加速運能提升，並透過調度與系統優化，提升尖峰時段整體輸運能力，也要跨局處協調疏運方案，例如加強與公車接駁，未來還有三鶯線、環狀線二期建設，接駁也應整合，減輕板南線過度集中壓力。

