    首頁　>　生活

    拜登為台美癌症登月計畫打氣 陳建仁曝同場聊天秘辛

    前副總統、中研院院士陳建仁今天出席台灣癌症登月計畫最新研究成果發表會，致詞透露4月出席前教宗方濟各殯葬彌撒時和美國前總統拜登聊天內容。（記者楊媛婷攝）

    前副總統、中研院院士陳建仁今天出席台灣癌症登月計畫最新研究成果發表會，致詞透露4月出席前教宗方濟各殯葬彌撒時和美國前總統拜登聊天內容。（記者楊媛婷攝）

    2025/08/20 14:33

    〔記者楊媛婷／台北報導〕前教宗方濟各逝世後，前副總統、中研院士陳建仁代表我國參加方濟各地殯葬彌撒，陳建仁今（20日）透露，他和美國前總統拜登剛好坐附近，聊天時談到台灣中研院與美國合作癌症登月計畫，「拜登主動提及該計畫在他時任副總統推動，更對研究登國際頂尖期刊為傲。」

    中研院化學研究所特聘研究員陳玉如團隊2016年起美國國家癌症研究所簽署備忘錄合作，並展開台灣癌症登月計畫，2020年時發現不吸菸肺腺癌的關鍵機轉並登上國際頂尖期刊《Cell》，又進一步擴大研究，並和美國臨床蛋白基因體腫瘤分析聯盟合作，證實環境致癌物如多環芳香烴、亞硝胺對肺腺癌的關鍵機轉在全球都普遍驗證，還發現肺腺癌部分早期患者因蛋白體特徵和晚期患者相同，這些類晚期患者復發轉移風險都高，本身也曾確診肺腺癌患者的陳建仁特別出席該研究發表會。

    陳建仁致詞表示，4月出席方濟各殯葬彌撒，和本身就是天主教徒的美國前總統拜登就坐在附近，因為兩人都已經卸任公職，雙方可輕鬆聊天，就聊到台美合作的癌症登月計畫，一說到該計畫，拜登立刻興奮指出這是他過去任職副總統時推出，更直接點名該計畫2020年發表的研究刊登在國際頂級期刊封面，也是美國暌違多年再登封面，陳建仁則再跟拜登透露，台美研究團隊又有更新的跨國合作研究發表，並很快可落地應用在病人身上，拜登聞言立刻說：「GO！GO！GO！」拜登大力為台美研究團隊加油打氣。

    陳建仁表示，沒想到曾身為美國總統的拜登可立刻指出該研究刊登的期刊，也表示台美合作的癌症登月計畫，是讓基礎科學結合臨床醫學，發揮一加一大於二的力量，不僅對台灣民眾健康有幫助，更對東亞甚至全球健康都有助益。

