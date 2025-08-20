南部災情慘！花蓮文旦果樹「裝義肢」撐住了 僅減產2成

瑞穗鄉鶴岡村文旦挺過楊柳颱風，滿枝頭的文旦即將在月底採收。（記者花孟璟攝）

2025/08/20 13:16

〔記者花孟璟／花蓮報導〕台南麻豆文旦產區近來接連遇豪雨及颱風，上市前夕的文旦落果慘重，花蓮瑞穗文旦今年僅年初乾旱造成著果不良，減產約2成，楊柳颱風則幸運擦邊閃過，已有南部來的貨車來採買掃貨！瑞穗鄉農會理事長魏清河說，今年瑞穗產地文旦比往年好賣很多，價格比去年上漲5元！

楊柳颱風上星期三從台東登陸，文旦產地花蓮瑞穗鄉、玉里鎮剛好颱風擦邊球，還有農民替文旦果樹「裝上義肢」，使用竹竿支撐樹枝，農民說，如果真的從秀姑巒溪登陸就慘了，感謝老天庇佑！

本週六就是農曆七月一日，每年中元節文旦柚會有一批祭拜好兄弟供品的需求，瑞穗文旦產地鶴岡也有少部分農民開始採收，今天直擊鶴岡產地就有來自台南的大盤商貨車正在集貨場進行上貨，但業者相當低調還要記者別拍，路邊還有已經裝妥文旦的大貨車至少兩台，準備拚6小時長途車運回南部。

花蓮農改場今天也結合瑞穗農會，在瑞穗鄉舉辦文旦加工素材應用成果發表會，現場除了果肉、果皮、精油製成的加工產品，還邀請花蓮名廚銘師父示範將文旦做成西餐，糕點老師葉益全示範文旦蘋果泥千層蛋糕「旦旦的幸福」。

農會總幹事黃盛皇說，今年在農業部以及花蓮縣政府、花蓮農業改良場輔導之下，6月份新成立符合HACCP規範的文旦全果利用加工廠，可以將文旦果皮分離，提取精油、果肉，加工廠今年估可以消化一成的文旦產量，把格外品進行加工之後，把最好的品質的文旦柚留給鮮食市場供消費者選購。

黃盛皇也說，今年文旦開花期遇乾旱，造成結果率下降約2成，產量大概會比往年會減少，總產量預計在3800萬台斤，約2.2萬公噸左右，幸運是楊柳颱風沒有造成災情，今年白露時間是9月7日，中秋節則是10月6日，時間比較長，預計一週後開始採收，也讓農民有更多餘裕銷售文旦。他說，今年除了國內市場銷售，也外銷至國外，外銷量估佔產地15%，將可減少產銷壓力。

台南來的盤商貨車到花蓮瑞穗採購文旦。（記者花孟璟攝）

名產業者使用花蓮瑞穗文旦加工場的原料，做成文旦餅、精油、柚子鹽等產品。（記者花孟璟攝）

名產業者使用花蓮瑞穗文旦加工場的原料，做成文旦餅、精油、柚子鹽等產品。（記者花孟璟攝）

花蓮農改場、瑞穗鄉農會邀請業者觀摩文旦加工素材的應用成果。（記者花孟璟攝）

以花蓮文旦入菜，替餐點畫龍點睛。（記者花孟璟攝）

鶴岡文旦首批採收，應付今年中元節供品市場需求。（記者花孟璟攝）

花蓮鶴岡文旦挺過颱風，在枝頭繼續生長、增加甜度中。（記者花孟璟攝）

